Крупный украинский банк изменил срок действия своих карт: когда последний день

Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там:

объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год;

призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

В Украине изменили правила перевода с карты на карту

В то же время, с 1 октября НБУ введет лимит на переводы с карты на карту. Так:

Лимит месячной суммы, которую можно отправить с карты на карту, будет составлять 150 тыс. грн (планировали 100 тыс. грн).

Ограничения по количеству сделок отменили (некоторые банки их ввели по собственному желанию).

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму (150 тыс. грн. – Ред.), следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в НБУ. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

А вот те, кому лимит действительно должен создать проблемы, – это "дроперы". Некоторые украинцы продают свои карточные счета для того, чтобы их использовали для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера могут проходить за год миллионы гривен. Банки должны останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются.

"На ВСК (временная следственная комиссия. – Ред.) заслушали киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн-казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничество. Теряем (по данным киберполиции) не менее 1 млрд налогов", – отметил председатель парламентской ВСК Ярослав Железняк.

Дроп-схемы используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Дроп-схемы используют почти во всех странах мира, однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Изменения, озвученные Нацбанком, поддержал и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и большая часть экспертной среды, и правоохранители.

Вопрос только в том, достаточно ли этих изменений. Заместитель директора Ассоциации межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко уверена: установления лимита недостаточно. Это действительно усложнит схему, однако не исключит ее. В НБУ анонсируют еще некоторые изменения (подробнее о них читайте дальше).

Как сообщал OBOZ.UA, у клиентов же ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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