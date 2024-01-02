Крупный украинский банк принял решение о сроке действия своих карт: что с ними будет

Государственный Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 марта 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: причиной такого решения является действующее в Украине военное положение.

При этом подчеркивается: решение касается всех карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года. А продолжение срока действия происходит автоматически.

"В связи с военным положением Сбербанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия. В частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

В то же время, подчеркивается, если новая карта уже перевыпущена, ее следует забрать. Для этого нужно обратиться в отделение банка для ее получения.

В целом же Ощадбанк не первый раз продолжает срок действия старый карт в связи с военным положением в Украине. Последний раз он это делал в конце лета 2023 года – продлив срок действия карт до конца 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в сети появилась жалоба на банкомат ПриватБанка. По словам опубликовавшей ее украинки, тот заблокировал банковскую карту другого банка, с которой ее муж хотел снять деньги – устройство "зажевало" карту и "отказалось" выдавать ее обратно.

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