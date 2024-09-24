В Украине изменили правила перевода с карты на карту: что будет с 1 октября

С 1 октября НБУ введет лимит на переводы с карты на карту. Это ограничение активно обсуждается уже несколько месяцев. Регулятор после ряда предложений изменил свои анонсированные правила. Во-первых, лимит месячной суммы, которую можно отправить с карты на карту, будет составлять 150 тыс. грн (планировали 100 тыс. грн).

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Во-вторых, ограничения по количеству сделок отменили (некоторые банки их ввели по собственному желанию). Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму (150 тыс. грн. – Ред.), следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в НБУ. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

А вот те, кому лимит действительно должен создать проблемы, – это "дроперы". Некоторые украинцы продают свои карточные счета для того, чтобы их использовали для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера могут проходить за год миллионы гривен. Банки должны останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются.

"На ВСК (временная следственная комиссия. – Ред.) заслушали киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн-казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничество. Теряем (по данным киберполиции) не менее 1 млрд налогов", – отметил председатель парламентской ВСК Ярослав Железняк.

Дроп-схемы используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Дроп-схемы используют почти во всех странах мира, однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Изменения, озвученные Нацбанком, поддержал и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и большая часть экспертной среды, и правоохранители.

Вопрос только в том, достаточно ли этих изменений. Заместитель директора Ассоциации межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко уверена: установления лимита недостаточно. Это действительно усложнит схему, однако не исключит ее. В НБУ анонсируют еще некоторые изменения (подробнее о них читайте дальше).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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