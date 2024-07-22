Клиентам большого украинского банка посоветовали заменить карты: кого касается

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", – рассказали в банке.

При этом там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

Украинцам установили лимиты на денежные переводы между картами

Ранее же украинские банки начали устанавливать лимиты для денежных переводам с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

В частности, основные лимиты на переводы между физическими лицами в ПриватБанке установлены на разном уровне в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Лимит на переводы между физическими лицами в Монобанке установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц;

для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать 200 тыс. евро в календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не отказался от планов ограничения p2p платежей по карточкам для борьбы со схемой "дропов" – людьми, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. В настоящее время ведется обсуждение этого вопроса.

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