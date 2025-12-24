УкраїнськаУКР
Круче Миндича. Активы подсанкционного "Юниграна" на миллиард разграбляют при молчаливом согласии ОГП?

Глеб Иванов
Скандальную подсанкционную бизнес-империю "Юнигран" россиянина Игоря Наумца, которую прибрал к рукам броварской экс-депутат, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока"), пытаются разграбить . Следственный судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченного адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Об этом говорится в материалах постановления по делу 757/62534/25-к. Незадолго до этого суд уменьшил в 20 раз размер залога для Шапрана, он вышел на свободу. Фактически суд помог дельцам создать все обстоятельства для хищения активов "Юниграна".

Адвокат Анастасия Литвин, которая получила лицензию только в марте этого года, в суде представляла интересы ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", ООО "Коростенская Добывающая Компания", ООО "Малинская Добывающая Компания".

Адвокат работает всего несколько месяцев

Арест касался большого количества транспортных средств, спецтехники, недвижимого имущества, земельных участков, специальных разрешений на пользование недрами, а также порядка сохранения вещественных доказательств, переданных в управление АРМА. Фактически сняли арест со всех активов.

Из-за игнорирования проблемы создается впечатление, что политика этих органов идет вразрез с станционной политикой президента Владимира Зеленского. Пока глава государства говорит, что санкции являются краеугольным камнем, а деньги россиян должны приносить пользу Украине, ответственные органы игнорируют хищение активов на 1 млрд. Поэтому создается впечатление, что кто-то просто хочет поделить эти активы и обокрасть государство.

OBOZ.UA следит за ситуацией и обращается ко всем правоохранительным и судебным органам, генеральному прокурору Руслану Кравченко, руководству АРМА, премьер-министру Украины Юлии Свириденко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также мы направили официальный запрос на имя генерального прокурора Украины.

Подсанкционные активы на 1 млрд грн два года находились в подвешенном состоянии вместо того, чтобы работать на пользу государству. Теперь их могут просто украсть. Это станет иллюстрацией провала работы всей судебной системы и поставит под вопрос функционирование правосудия в Украине.

Дело Шапрана: что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455.

Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокировки активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители изъяли технику ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

