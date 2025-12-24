Круче Миндича. Активы подсанкционного "Юниграна" на миллиард разграбляют при молчаливом согласии ОГП?

Скандальную подсанкционную бизнес-империю "Юнигран" россиянина Игоря Наумца, которую прибрал к рукам броварской экс-депутат, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока"), пытаются разграбить . Следственный судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченного адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Об этом говорится в материалах постановления по делу 757/62534/25-к. Незадолго до этого суд уменьшил в 20 раз размер залога для Шапрана, он вышел на свободу. Фактически суд помог дельцам создать все обстоятельства для хищения активов "Юниграна".

Адвокат Анастасия Литвин, которая получила лицензию только в марте этого года, в суде представляла интересы ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", ООО "Коростенская Добывающая Компания", ООО "Малинская Добывающая Компания".

Арест касался большого количества транспортных средств, спецтехники, недвижимого имущества, земельных участков, специальных разрешений на пользование недрами, а также порядка сохранения вещественных доказательств, переданных в управление АРМА. Фактически сняли арест со всех активов.

Из-за игнорирования проблемы создается впечатление, что политика этих органов идет вразрез с станционной политикой президента Владимира Зеленского. Пока глава государства говорит, что санкции являются краеугольным камнем, а деньги россиян должны приносить пользу Украине, ответственные органы игнорируют хищение активов на 1 млрд. Поэтому создается впечатление, что кто-то просто хочет поделить эти активы и обокрасть государство.

OBOZ.UA следит за ситуацией и обращается ко всем правоохранительным и судебным органам, генеральному прокурору Руслану Кравченко, руководству АРМА, премьер-министру Украины Юлии Свириденко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также мы направили официальный запрос на имя генерального прокурора Украины.

Подсанкционные активы на 1 млрд грн два года находились в подвешенном состоянии вместо того, чтобы работать на пользу государству. Теперь их могут просто украсть. Это станет иллюстрацией провала работы всей судебной системы и поставит под вопрос функционирование правосудия в Украине.

Дело Шапрана: что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455.

Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокировки активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители изъяли технику ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

