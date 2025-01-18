Критическая ситуация на рынке труда: в каких трех отраслях резко подняли зарплаты
В Украине в среднем зарплаты выросли за год на 22%. Однако в некоторых областях зарплаты растут более существенными темпами. Так, больше всего выросли зарплаты в таких отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительство (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%).
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дефицит кадров испытывает абсолютное большинство компаний. Например, недавний опрос ассоциации ЕБА показал, что только 4% представителей бизнеса не столкнулись с последствиями нехватки работников на рынке. "71% опрашиваемых испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит, и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров", – объясняют в ассоциации.
Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:
Жалуются все на те же проблемы: дефицит, ожидание высоких зарплат, мобилизация, отток кадров за границу. Новые вакансии открыли за прошлый год 93% компаний. То есть бизнес ищет новые кадры. В этом году (несмотря на сложность планирования в условиях полномасштабной войны) 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения численности работников. И 88% – увеличения размера зарплат. При этом повышение зарплат происходит не только из-за общего уровня инфляции, но и для сохранения конкурентоспособности.
Традиционно больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Речь идет об электриках, сварщиках и т.д. Перекос в образовании в Украине существовал на протяжении десятилетий, статус профессионально-технического обучения падал, в результате с годами дефицит в производстве только растет. А на фоне мобилизации работников стало критически не хватать.
Дефицитом кадров также объясняется и рост зарплат. Согласно данным Госстата (публикуются с задержкой в квартал), больше всего выросли зарплаты в таких отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительство (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%). Самая высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше всего платят в сфере культуры (12 478 грн) и функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).
Кадровые порталы показывают другую динамику. Так, судя по вакансиям, больше всего возросли доходы теплотехников, медицинских директоров и управляющих недвижимостью.
У кого больше всего выросли зарплаты:
- Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)
- Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)
- Теплотехник – 36 500 грн (+62%)
- Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)
- Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
- Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
- Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)
- Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)
- Организатор – 17 500 грн (+52%)
- Завхоз – 24 000 грн (+45%)
Национальный банк в своем отчете отметил: зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. В третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные (с учетом инфляции) – на 14,2%. В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).
Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заменить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.
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