Критическая ситуация на рынке труда: в каких трех отраслях резко подняли зарплаты

В Украине в среднем зарплаты выросли за год на 22%. Однако в некоторых областях зарплаты растут более существенными темпами. Так, больше всего выросли зарплаты в таких отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительство (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дефицит кадров испытывает абсолютное большинство компаний. Например, недавний опрос ассоциации ЕБА показал, что только 4% представителей бизнеса не столкнулись с последствиями нехватки работников на рынке. "71% опрашиваемых испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит, и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров", – объясняют в ассоциации.

Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:

Город Данные work.ua Данные robota.ua (вакансии) Киев 25 800 грн 26 089 грн Днепр 22 500 грн 23 002 грн Запорожье 18 500 грн 20 000 грн Львов 23 500 грн 20 586 грн Одесса 21 500 грн 22 148 грн Харьков 20 000 грн 19 828 грн Винница 20 000 грн 19 500 грн Житомир 18 500 грн 17 500 грн Ивано-Франковск 21 500 грн 20 000 грн Кривой Рог 17 000 грн 18 250 грн Кропивницкий 17 500 грн 13 160 грн Луцк 19 500 грн 17 500 грн Николаев 19 000 грн 18 500 грн Полтава 19 000 грн 18 000 грн Ривне 20 000 грн 19 000 грн Сумы 16 000 грн 17 000 грн Тернополь 20 000 грн 18 500 грн Ужгород 22 500 грн 22 500 грн Херсон 19 200 грн 21 000 грн Хмельницкий 20 000 грн 19 500 грн Черкассы 20 000 грн 18 100 грн Черновцы 21 000 грн 18 500 грн Чернигов 17 600 грн 16 500 грн

Жалуются все на те же проблемы: дефицит, ожидание высоких зарплат, мобилизация, отток кадров за границу. Новые вакансии открыли за прошлый год 93% компаний. То есть бизнес ищет новые кадры. В этом году (несмотря на сложность планирования в условиях полномасштабной войны) 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения численности работников. И 88% – увеличения размера зарплат. При этом повышение зарплат происходит не только из-за общего уровня инфляции, но и для сохранения конкурентоспособности.

Традиционно больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Речь идет об электриках, сварщиках и т.д. Перекос в образовании в Украине существовал на протяжении десятилетий, статус профессионально-технического обучения падал, в результате с годами дефицит в производстве только растет. А на фоне мобилизации работников стало критически не хватать.

Дефицитом кадров также объясняется и рост зарплат. Согласно данным Госстата (публикуются с задержкой в квартал), больше всего выросли зарплаты в таких отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительство (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%). Самая высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше всего платят в сфере культуры (12 478 грн) и функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).

Кадровые порталы показывают другую динамику. Так, судя по вакансиям, больше всего возросли доходы теплотехников, медицинских директоров и управляющих недвижимостью.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)

Организатор – 17 500 грн (+52%)

Завхоз – 24 000 грн (+45%)

Национальный банк в своем отчете отметил: зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. В третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные (с учетом инфляции) – на 14,2%. В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заменить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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