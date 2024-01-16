Тревожная тенденция: искусственный интеллект заменит 40% рабочих мест в мире – МВФ

Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может заместить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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К таким выводам пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ), заявив, что это "тревожная тенденция". "Эра искусственного интеллекта уже на пороге", – говорится в обзоре. В целом специалисты приходят к выводу, что ИИ окажет сильное влияние на мировую экономику, а потому правительства должны убедиться, что технология не будет использована во вред.

Как отметила глава МФВ Кристалина Георгиева, многие страны не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ. Потому технология может усугубить неравенство между странами.

В то же время в развитых странах ИИ будет не только отбирать рабочие места у людей, но и приносить пользу. Аналитики МВФ считают, что интеграция искусственного интеллекта в работу будет положительной в 50% случаев. В остальных ситуациях ИИ будет выполнять задачи вместо людей, снизив спрос на рабочую силу.

"Во многих случаях искусственный интеллект, скорее всего, дополнит человеческую работу... Исторически сложилось так, что автоматизация и информационные технологии влияют на рутинные задачи. Но одно из отличий ИИ заключается в его способности влиять на высококвалифицированные рабочие места. В результате, страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, связанными с искусственным интеллектом, но также и с большим количеством возможностей для его использования по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами", – отмечают в МВФ.

Кроме того, аналитики видят еще один риск в усугублении социального неравенства внутри самих стран. "Мы можем увидеть поляризацию уровней доходов у работников, которые смогут использовать ИИ для роста своей производительности и зарплаты, с теми, кто не может этого сделать", – указывают специалисты.

"В большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство, что вызывает беспокойство. Это тенденция, на которую политики должны активно реагировать, чтобы оградить технологию от дальнейшего нагнетания социальной напряженности. Крайне важно, чтобы страны взялись за создание комплексных систем социальной защиты и программ переподготовки кадров для уязвимых работников", – рекомендуют в МВФ.

В фонде уже создали специальный индекс, который помогает оценить готовность различных государств к активному внедрению ИИ на рынке труда. Используя индекс, сотрудники МВФ оценили 125 стран.

"Более богатые страны, в том числе развитые и некоторые страны с формирующимся рынком, как правило, лучше подготовлены к внедрению ИИ, чем страны с низким уровнем дохода, хотя между ними наблюдаются значительные различи. Сингапур, США и Дания показали самые высокие баллы", – заявили в МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно альтернативным исследованиям, уже через 10 лет, к 2033 году, ИИ позволит миллионам сотрудников сократить длительность рабочей недели до 4 дней. ИИ может значительно увеличить производительность труда, что позволит людям получить больше времени на отдых и саморазвитие.

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