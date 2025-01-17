В Украине возникла критическая ситуация на рынке труда: кого сейчас не хватает и что будет с зарплатами

В Украине несмотря на сезонное сокращение количества вакансий сохраняется критический дефицит на рынке труда. Большинство опрошенных ассоциациями и кадровыми порталами работодателей заявили о планах открывать рабочие места в 2025 году и повышать зарплаты. Но вместе с этим, полномасштабная война только усугубляет нехватку работников. О том, что происходит на рынке труда, сколько сейчас кандидатов на одно рабочее место и что с зарплатами, читайте в материале OBOZ.UA.

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Какая ситуация на рынке труда в Украине

В Украине до полномасштабной войны, в январе 2022-го на 100 новых вакансий в неделю размещали почти 200 резюме (40 381 вакансий против 79 980 резюме, данные work.ua). То есть в среднем на одно рабочее место было два кандидата. Уже тогда работодатели сетовали: иногда найти работника практически невозможно. Особенно это трудно сделать, если требуется представитель рабочей профессии.

В январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего лишь 168 резюме. И хотя экономическая ситуация за годы полномасштабной войны ухудшилась, вместе с тем возник значительный дефицит кадров. Он объясняется тремя причинами: мобилизацией, миграцией внутри страны и эмиграцией за границу. Каждый украинский регион имел свою экономическую особенность. Например, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области главным работодателем была АЭС. На станции работали тысячи местных жителей. Переехав, например, в Киев, их профессиональные навыки чаще всего оказываются ненужными.

Это приводит к так называемой структурной безработице. Переселенцам приходится переучиваться и овладевать новыми профессиями. Однако далеко не каждый может быстро интегрироваться в рынок труда чужого города. Еще одна проблема: по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины продолжает расти и достигает 6.8 млн человек по состоянию на 16 декабря прошлого года.

Но точное количество беженцев неизвестно. Есть выехавшая в Россию часть, кроме того, в ЕС происходит двойной учет. Один беженец может "считаться" и в Польше, где, например, находился некоторое время, и в Германии, куда со временем переехал.

Центр экономической стратегии (ЦЭС) в прошлом году подготовил аналитический доклад, в котором разделили всех беженцев на четыре группы. Оказалось, что только 16% – это люди из зоны боевых действий. При этом среди беженцев больше всего женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Это трудоспособные женщины, часто с высшим образованием, уехавшие за границу вместе с детьми.

Только 10% украинских беженцев продолжают работать на украинскую экономику (хотя заработанные средства чаще всего тратят в странах пребывания). "Мужчин среди беженцев 35%. Доля мужчин среди беженцев существенно выросла по сравнению с ноябрем 2022 года, когда она составляла 17%", – отмечают в ЦЭС.

Данные крупных кадровых порталов говорят о том, что дефицит на рынке труда сократился. Хотя на самом деле речь идет только о сезонных переменах. "Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на определенный рост предложения рабочей силы, его дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий", – отмечают в отчете Национального банка.

Кого больше не хватает и что будет с зарплатами?

Дефицит кадров испытывает абсолютное большинство компаний. Например, недавний опрос ассоциации ЕБА показал, что только 4% представителей бизнеса не столкнулись с последствиями нехватки работников на рынке. "71% опрашиваемых испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров", – объясняют в ассоциации.

Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:

Город Данные work.ua Данные robota.ua (вакансии) Киев 25 800 грн 26 089 грн Днепр 22 500 грн 23 002 грн Запорожье 18 500 грн 20 000 грн Львов 23 500 грн 20 586 грн Одесса 21 500 грн 22 148 грн Харьков 20 000 грн 19 828 грн Винница 20 000 грн 19 500 грн Житомир 18 500 грн 17 500 грн Ивано-Франковск 21 500 грн 20 000 грн Кривой Рог 17 000 грн 18 250 грн Кропивницкий 17 500 грн 13 160 грн Луцк 19 500 грн 17 500 грн Николаев 19 000 грн 18 500 грн Полтава 19 000 грн 18 000 грн Ровно 20 000 грн 19 000 грн Сумы 16 000 грн 17 000 грн Тернополь 20 000 грн 18 500 грн Ужгород 22 500 грн 22 500 грн Херсон 19 200 грн 21 000 грн Хмельницкий 20 000 грн 19 500 грн Черкассы 20 000 грн 18 100 грн Черновцы 21 000 грн 18 500 грн Чернигов 17 600 грн 16 500 грн

Жалуются все на те же проблемы: дефицит, ожидание высоких зарплат, мобилизация, отток кадров за границу. Новые вакансии открыли за прошлый год 93% компаний. То есть бизнес ищет новые кадры. В этом году (несмотря на сложность планирования в условиях полномасштабной войны) 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения численности работников. И 88% – увеличение размера зарплат. При этом повышение зарплат происходит не только из-за общего уровня инфляции, но и для сохранения конкурентоспособности.

Традиционно больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Речь идет об электриках, сварщиках и т.д. Перекос в образовании в Украине существовал на протяжении десятилетий, статус профессионально-технических профессий падал, в результате с годами дефицит в этих областях только растет. А на фоне мобилизации работников стало критически не хватать.

Дефицит кадров также объясняет и те отрасли, в которых больше возросли зарплаты. Согласно с данными Госстата (публикуются с задержкой в квартал), больше всего выросли зарплаты в отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%) (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%). Самая высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше всего платят в культуре (12 478 грн) и в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).

Кадровые порталы показывают другую динамику. Так, судя по вакансиям, больше всего возросли доходы теплотехников, медицинских директоров и управляющих недвижимостью.

У кого больше выросли зарплаты:

Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)

Организатор – 17 500 грн (+52%)

Завхоз – 24 000 грн (+45%)

Национальный банк в своем отчете отметил: зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. В третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные (с учетом инфляции) – на 14,2%. В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Согласно с прогнозами, которые заложены в бюджет на 2025 год, средняя зарплата в этом году должна возрасти до 24 389 грн. При том уже сейчас кадровые порталы показывают среднюю зарплату по стране размером в 22,5 тыс. грн. Самая тяжелая ситуация в бюджетной сфере. Минималку в 2025-м повышать не будут, поэтому те специалисты, которые на самом деле получают минимальные зарплаты (в основном это работники бюджетной сферы в регионах), рискуют потерять часть своих реальных доходов из-за инфляции.