В Украине возникла критическая ситуация на рынке труда: кого сейчас не хватает и что будет с зарплатами
В Украине несмотря на сезонное сокращение количества вакансий сохраняется критический дефицит на рынке труда. Большинство опрошенных ассоциациями и кадровыми порталами работодателей заявили о планах открывать рабочие места в 2025 году и повышать зарплаты. Но вместе с этим, полномасштабная война только усугубляет нехватку работников. О том, что происходит на рынке труда, сколько сейчас кандидатов на одно рабочее место и что с зарплатами, читайте в материале OBOZ.UA.
Какая ситуация на рынке труда в Украине
В Украине до полномасштабной войны, в январе 2022-го на 100 новых вакансий в неделю размещали почти 200 резюме (40 381 вакансий против 79 980 резюме, данные work.ua). То есть в среднем на одно рабочее место было два кандидата. Уже тогда работодатели сетовали: иногда найти работника практически невозможно. Особенно это трудно сделать, если требуется представитель рабочей профессии.
В январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего лишь 168 резюме. И хотя экономическая ситуация за годы полномасштабной войны ухудшилась, вместе с тем возник значительный дефицит кадров. Он объясняется тремя причинами: мобилизацией, миграцией внутри страны и эмиграцией за границу. Каждый украинский регион имел свою экономическую особенность. Например, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области главным работодателем была АЭС. На станции работали тысячи местных жителей. Переехав, например, в Киев, их профессиональные навыки чаще всего оказываются ненужными.
Это приводит к так называемой структурной безработице. Переселенцам приходится переучиваться и овладевать новыми профессиями. Однако далеко не каждый может быстро интегрироваться в рынок труда чужого города. Еще одна проблема: по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины продолжает расти и достигает 6.8 млн человек по состоянию на 16 декабря прошлого года.
Но точное количество беженцев неизвестно. Есть выехавшая в Россию часть, кроме того, в ЕС происходит двойной учет. Один беженец может "считаться" и в Польше, где, например, находился некоторое время, и в Германии, куда со временем переехал.
Центр экономической стратегии (ЦЭС) в прошлом году подготовил аналитический доклад, в котором разделили всех беженцев на четыре группы. Оказалось, что только 16% – это люди из зоны боевых действий. При этом среди беженцев больше всего женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Это трудоспособные женщины, часто с высшим образованием, уехавшие за границу вместе с детьми.
Только 10% украинских беженцев продолжают работать на украинскую экономику (хотя заработанные средства чаще всего тратят в странах пребывания). "Мужчин среди беженцев 35%. Доля мужчин среди беженцев существенно выросла по сравнению с ноябрем 2022 года, когда она составляла 17%", – отмечают в ЦЭС.
Данные крупных кадровых порталов говорят о том, что дефицит на рынке труда сократился. Хотя на самом деле речь идет только о сезонных переменах. "Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на определенный рост предложения рабочей силы, его дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий", – отмечают в отчете Национального банка.
Кого больше не хватает и что будет с зарплатами?
Дефицит кадров испытывает абсолютное большинство компаний. Например, недавний опрос ассоциации ЕБА показал, что только 4% представителей бизнеса не столкнулись с последствиями нехватки работников на рынке. "71% опрашиваемых испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров", – объясняют в ассоциации.
Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:
Жалуются все на те же проблемы: дефицит, ожидание высоких зарплат, мобилизация, отток кадров за границу. Новые вакансии открыли за прошлый год 93% компаний. То есть бизнес ищет новые кадры. В этом году (несмотря на сложность планирования в условиях полномасштабной войны) 46% работодателей отметили, что ожидают увеличения численности работников. И 88% – увеличение размера зарплат. При этом повышение зарплат происходит не только из-за общего уровня инфляции, но и для сохранения конкурентоспособности.
Традиционно больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Речь идет об электриках, сварщиках и т.д. Перекос в образовании в Украине существовал на протяжении десятилетий, статус профессионально-технических профессий падал, в результате с годами дефицит в этих областях только растет. А на фоне мобилизации работников стало критически не хватать.
Дефицит кадров также объясняет и те отрасли, в которых больше возросли зарплаты. Согласно с данными Госстата (публикуются с задержкой в квартал), больше всего выросли зарплаты в отраслях: почтовая и курьерская деятельность (за год зарплаты выросли на 37,4%) (35,8%) и авиационный транспорт (35,7%). Самая высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше всего платят в культуре (12 478 грн) и в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).
Кадровые порталы показывают другую динамику. Так, судя по вакансиям, больше всего возросли доходы теплотехников, медицинских директоров и управляющих недвижимостью.
У кого больше выросли зарплаты:
- Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)
- Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)
- Теплотехник – 36 500 грн (+62%)
- Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)
- Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
- Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
- Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)
- Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)
- Организатор – 17 500 грн (+52%)
- Завхоз – 24 000 грн (+45%)
Национальный банк в своем отчете отметил: зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. В третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные (с учетом инфляции) – на 14,2%. В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).
Согласно с прогнозами, которые заложены в бюджет на 2025 год, средняя зарплата в этом году должна возрасти до 24 389 грн. При том уже сейчас кадровые порталы показывают среднюю зарплату по стране размером в 22,5 тыс. грн. Самая тяжелая ситуация в бюджетной сфере. Минималку в 2025-м повышать не будут, поэтому те специалисты, которые на самом деле получают минимальные зарплаты (в основном это работники бюджетной сферы в регионах), рискуют потерять часть своих реальных доходов из-за инфляции.