Глава Кремля Владимир Путин испытывает давление, поскольку Россия прогибается под давлением высокой инфляции. Стремительный рост инфляции погрузил РФ в новый экономический кризис.

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Об этом пишет издание Еxpress. Среди проблем – падение экспорта угля и пшеницы, коллапс в легкой промышленности и близкий к катастрофическому дефицит рабочей силы в гостиничной индустрии и секторе гостеприимства. Инфляция уже давно охватила российскую экономику: в декабре 2024 года Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил процентные ставки до потрясающих 21% в отчаянной попытке обуздать рост цен.

В обновлении Главного управления разведки Министерства обороны также предупреждается: "Давление на бизнес почти наверняка усилится, если процентные ставки останутся высокими в 2025 году". В отчете также говорится, что гражданские компании возьмут на себя основное бремя экономических последствий, а это значит, что Россия, скорее всего, будет еще больше полагаться на свою военную и оборонную промышленность.

"Подавляющее большинство каких-либо корпоративных дефолтов почти наверняка состоятся в гражданских отраслях, что еще больше увеличит зависимость от военно-промышленного комплекса для стимулирования экономической активности", - говорится в обновлении.

Инфляционный кризис приводит к тому, что многие предприятия пытаются погасить банковские кредиты и становятся опасно перегруженными долгами.

В сообщении на канале X в начале этой недели Кирилл Шевченко – бывший глава Национального банка Украины – написал: "Легкая промышленность России разрушается: заводы закрываются, бренды бегут за границу, а работники переходят на военное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта президент США Дональд Трамп пригрозил стране-агрессору России масштабными санкциями и пошлинами на период, пока не будет согласовано прекращение огня. Он заявил, что РФ "просто сейчас" давит на поле боя и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент также говорил о том, что "полный курс" американских санкций против энергетики РФ будет введен "без колебаний", если этот шаг будет необходим для прекращения огня в Украине. Экономические ограничения в отношении страны-агрессора будут рычагом влияния на переговоры.

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