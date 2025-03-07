'Договаривайтесь, пока не поздно': Трамп пригрозил России 'большими банковскими санкциями'

Президент США Дональд Трамп пригрозил стране-агрессору России масштабными санкциями и пошлинами на период, пока не будет согласовано прекращение огня. Он заявил, что РФ "просто сейчас" давит на поле боя и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

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Соответствующее заявление Трамп обнародовал в своей соцсети Truth Social. Он сообщил, что рассматривает возможность ввести жесткие санкции против РФ, поскольку ее войска продолжают "давить" на фронте.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "давит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня", – написал президент США.

Свое заявление он завершил обращением в Украину и РФ:

"Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!"

На заявление Трампа отреагировали в офисе президента Украины. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил о поддержке ограничений против РФ.

"Если Россия не прекратит удары по Украине, она должна ощутить экономические и другие ограничения. Поддержим более жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну", – написал он в официальном Telegram-канале.

Напомним, Трамп прекратил военную помощь Украине и обмен разведданными после спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. В администрации США обещают, что Трамп рассмотрит возобновление поставок, когда "на стол будут положены некоторые меры по укреплению доверия".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ информировали, что войска РФ прорвали оборону в районе Суджи на Курщине. В ЦПД рассказали, что на Сумщине продолжаются тяжелые бои. По словам военных, Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить окружения.

6 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать в вопросах завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "своего" она не хочет отдавать.

По данным The Telegraph, на самом деле Путин стремится взаимодействовать с Трампом и положить конец войне в Украине, поскольку полномасштабное вторжение стало катастрофой для Москвы, уничтожив армию и подорвав экономику России.

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