США без сомнений введут агрессивные санкции против российской энергетики: Бессент назвал условие

"Полный курс" американских санкций против энергетики РФ будет введен "без колебаний", если этот шаг потребуется для прекращения огня в Украине. Экономические ограничения в отношении страны-агрессора будут рычагом влияния на переговорах.

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Об этом 6 марта, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он заверил, что по указанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа санкции против России "будут применяться открыто и агрессивно для достижения максимального эффекта". Министра процитировало агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Трамп готов завершить соглашение, которое предоставит США право участвовать в разработке природных ресурсов Украины, если глава страны Владимир Зеленский согласится на путь к перемирию и переговорам с Москвой.

При этом Бессент раскритиковал администрацию экс-президента Джо Байдена за то, что она не ужесточила санкции против российской энергетической сферы из-за страха спровоцировать рост цен на газ. Глава американского Минфина задался вопросом, в чем был смысл "существенной военной и финансовой поддержки США за последние три года" без соответствующих санкций.

Кстати, Бессент анонсировал увеличение санкционного давления на Иран. Мол, Соединенные Штаты "закроют" иранский нефтяной сектор, а также его мощности по производству беспилотников, используя "заранее определенные критерии и сроки".

"Повторное разорение Ирана ознаменует начало нашей обновленной политики санкций", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, ужесточение санкций США против Российской Федерации привело к резкому падению доходов ее нефтегазовой отрасли. По итогам февраля-2025 Кремль получил от нефтегазовых компаний на 18% меньше налогов, чем в том же месяце годом ранее.

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