Кому в Украине платят самые большие и маленькие зарплаты: озвучены сферы

В Украине самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры. При этом самые большие – в сферах телекоммуникаций и информации, а также финансовой и страховой деятельности.

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Об этом говорится в отчете Госстата. Самые высокие зарплаты в 3 квартале зафиксированы в таких областях:

• Информация и телекоммуникации – 37542 грн.

• Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.

• Авиационный транспорт – 33205 грн.

• Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24168 грн.

• Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сферах:

• функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.

• творчества, искусства и развлечений – 11503 грн;

• образования – 12 180 грн;

• почтовой и курьерской деятельности – 12804 грн;

• временного размещения и организации питания – 13007 грн.

Средняя зарплата в Украине в 3 квартале (июль-сентябрь) 2023 года составила 17,9 тыс. грн. Это на 22,7% выше, чем в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, расходы на содержание Верховной Рады выросли за год почти на 200 млн грн. Даже после роста заработной платы ни один из парламентариев, включая председателя парламента, не будет зарабатывать столько, сколько руководитель автобазы Рады. В собственности парламента целый ряд предприятий, обеспечивающих питание, содержат дома, столовую, автомобили нардепов.

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