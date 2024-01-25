Нардепам увеличили зарплаты, но работники Рады получают больше: живут в особняках и покупают по четыре Tesla

Расходы на содержание Верховной Рады выросли за год почти на 200 млн грн. Даже после роста заработной платы ни один из парламентариев, включая главу парламента, не будет зарабатывать столько же, сколько и руководитель автобазы Рады. В собственности парламента находится целый ряд предприятий, которые обеспечивают питание, содержат дома, столовую, автомобили нардепов.

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Руководители этих предприятий Рады владеют поместьями в пригороде, за год декларируют по четыре Tesla и имеют высокие зарплаты. О том, кто и сколько зарабатывает читайте в материале OBOZ.UA.

Нардепы получают меньше, чем менеджеры, их обеспечивающие

Заработная плата народных депутатов зависит от прожиточного минимума. С января прожиточный минимум вырос, потому выросли и оклады депутатов. Например, "голый" оклад спикера Руслана Стефанчука увеличился с 32 208 до 36 336 грн. Однако, согласно декларации, в прошлом году он получил 718,3 тыс. грн зарплаты и 478,8 тыс. грн в виде компенсации расходов на депутатскую деятельность. В сумме это 99,7 тыс. грн в месяц в среднем.

Первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко ежемесячно получает около 44,8 тыс. грн. Фактически его доход ограничивается зарплатой. Относительно немного получает в Раде и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – в среднем 34 849 грн.

В смете Верховной Рады расходы на зарплаты выросли с 840 млн до 945,7 млн. грн. А общий бюджет рост с 2,7 млрд до 2,9 млрд грн. Что любопытно, ни один из депутатов, включая председателя Верховной Рады, не получает столько, как руководитель парламентской автобазы.

Пока Стефанчук ежемесячно получает менее 100 тыс. грн, глава автобазы Рады – 130 тыс. грн. Так, для нардепов работает отдельное предприятие – Автобаза управления делами Верховной Рады. Автопарк насчитывает 238 машин, самая популярная модель – Toyota Camry. У предприятия есть директор – Борис Богославец. Что интересно, в прошлом году его средняя зарплата составила почти 130 тыс. грн в месяц, он заработал более 1,5 млн грн в год. Так что ответственный за транспорт для нардепов зарабатывает больше, чем нардепы.

Судя по декларации, Богославец – пенсионер. Его супруга не работает и дохода нет. У супругов есть квартира в Киеве, а также имение в с. Зазимье в пригороде столицы. Площадь дома – около 300 квадратов. По самым скромным подсчетам такое жилье стоит не менее 300 тыс. долларов.

Каждому предприятию Рады – Toyota в автопарк

Своя Toyota Camry есть еще у одного госпредприятия, принадлежащего Верховной Раде - "Государственному строительному комбинату Управления делами ВР". Директор этого предприятия Игорь Скочинский имеет квартиру в Фастове, а ежемесячная зарплата составляет около 36,4 тыс. грн.

На Toyota Camry имеет возможность ездить и директор "Управления жилыми домами", принадлежащий Верховной Раде. В автопарке предприятия всего три авто и 56 объектов недвижимости (в основном квартиры). Больше всего квартир находятся по адресу Срибнокильская, 24 (так называемый депутатский дом). Здесь у депутатов есть служебные квартиры.

Директор предприятия Игорь Колесник в среднем получал 67 тыс. грн в месяц. Его жена, Виктория Колесник, работает в "Конча-Заспа" Государственного управления делами. Фактически они коллеги: оба занимаются тем, что удерживают недвижимость для чиновников. Колеснику принадлежит имение площадью 253 квадрата в с. Гвоздив а также земельные участки вокруг него.

Своя Toyota Camry, конечно же, есть и в гостинице "Киев", которая принадлежит Верховной Раде. Предприятием с 2016-го руководит Виктория Туча. Ежемесячно она зарабатывает менее 27 тыс. грн. в месяц. Однако ее муж в прошлом году задекларировал доход в размере 143 тыс. грн в месяц от "занятия предпринимательской деятельностью". Руководительнице депутатской гостиницы принадлежит имение площадью 389,1 квадрата в с. Старые Безрадичи и две меховые шубы.

Раде также принадлежит гостиничный комплекс "Национальный" (Липская, 5). Ольга Сайченко возглавила предприятие только в прошлом году. За шесть месяцев ее зарплата составила 396 тыс. (около 66 тыс. грн в месяц). В своей декларации она указала мужа, дом площадью 117,6 кв. в пригороде. В 2022-м супруги проедали сбережения: ни у Ольги, ни у ее мужа не было доходов. А в 2023-м они задекларировали 4 автомобиля Tesla, среди которых Tesla Model 3. Собственница – Ольга Сайченко. Судя по количеству электрокаров – супруги заботятся об экологии.

Отметим, что народные депутаты не могут получать низкие зарплаты. В Раде должны работать высококвалифицированные менеджеры, лучшие представители разных отраслей. И большинство из них не согласятся на зарплату, которой не хватит на содержание своей семьи. Однако вместе с этим также должна быть справедливость. Если в результате реформы у львиной доли чиновников снизились и до того невысокие зарплаты, повышение зарплат парламентариев вызывает вопросы.