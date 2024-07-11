Некоторым украинцам в июле выплатят единовременную денежную помощь: кто может рассчитывать на средства

В Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, одноразового вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста. Также будет оказываться помощь семьям погибших и пострадавших во время протестов 2013-2014 годов и работникам критической инфраструктуры, пострадавшим в результате агрессии России.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. Эти выплаты направлены на поддержку определенных категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед государством или понесли ущерб из-за военной агрессии.

С 1 июля этого года фонд получил полномочия назначать и производить выплаты некоторым категориям лиц. Выплаты касаются следующих категорий:

единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;

лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка; пожизненные государственные стипендии:

участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указами президента;

гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны;

единовременная денежная помощь:

членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014;

лицам, получившим телесные повреждения, побои, морды за участие в указанных акциях. До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения;

единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью работникам объектов критической инфраструктуры, которую они получили в результате военной агрессии России.

Пенсионный фонд Украины обеспечивает назначение и выплату помощи согласно новым полномочиям, предоставленным ему с 1 июля 2024 года. В частности, это касается единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Это определено Законом Украины "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины". Новые виды помощи направлены на поддержку самых уязвимых категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед Украиной или понесли серьезные потери из-за военной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины в 2024 году ветераны войны и некоторые категории граждан получат разовые денежные выплаты в размере от 450 до 3100 грн. Выплаты будут производиться автоматически для пенсионеров, а другие категории должны подать заявления в Пенсионный фонд до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

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