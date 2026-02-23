Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: его ликвидируют

Вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд" прекратят выплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. При этом на получение денег вкладчикам банка было отведено не менее 30 дней, начиная со 2 февраля.

Об этом сообщили в самом Фонде. Таким образом, предварительно прекращение выдачи вкладов состоится уже 3 марта.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АТ "АКБ "Конкорд" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Поэтому призываем вкладчиков АТ "АКБ "Конкорд", еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой (полный список таких банков находится по ссылке. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Почему банк "Конкорд" ликвидируют

Решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Что будет с банковской системой Украины после ликвидации "Конкорда"

Впрочем, отметили в регуляторе, ликвидация банка "Конкорд" не повлияют на банковский сектор Украины. Ведь, подчеркивалось, это учреждение было небольшим – его доля в активах всех платежеспособных банков составляла лишь 0,17%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, НБУ признал банкротами 2 государственных банка. Ими стали PINBank ("Первый инвестиционный банк") и Мотор-Банк.

