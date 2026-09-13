Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты: кому следует прийти в отделение

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.

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Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

В отделение ПриватБанка можно не идти

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

В то же время, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Имущество ПриватБанка выставят на продажу

Вместе с тем, ПриватБанк готовится выставить на продажу крупнейшие объекты взысканного имущества. В частности, речь идет о большом ТЦ в центре Днепра и футбольном стадионе "Днепр-Арена" на более 31 тыс. зрителей. Как рассказали в самом банке:

Все объекты будут реализовываться через открытые аукционы Prozorro. Продажи.

Prozorro. Продажи. На аукцион объекты будут выставлены до конца 2026 года.

"ПриватБанк планирует выставить на открытые аукционы три самых крупных объекта из своего портфеля взысканного имущества... Реализация взысканного имущества позволит сократить расходы по их содержанию. А тажке улучшить финансовый результат банка и увеличить поступления в государственный бюджет через налоги и дивиденды", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанка, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8.

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