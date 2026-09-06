Украинские банки закрывают отделения: в списке Ощадбанк и ПриватБанк

За первую половину 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого с января по июнь сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

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Об этом сообщили с самом НБУ. Там отметили:

В целом же, по состоянию на 1 июля 2026 года количество отделений действующих банков составляло 4 754 штук.

Больше всего отделений у Ощадбанка – 1 115. Второе место у ПриватБанка, сеть которого насчитывает 1 050 отделений. Среди лидеров также: Райффайзен Банк – 282 отделения, ПУМБ – 220.

Какие банки закрывают свои отделения

В целом же, отмечается, кроме Ощадбанка еще один банк закрыл двузначное число отделений. Им стал Райффайзен Банк у которого с начала года стало на 10 отделений меньше.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

В то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

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