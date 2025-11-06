Банкиры рассказали, что писать в назначении переводов: могут ли заблокировать платеж за возврат долга или помощь близким
В сети начали появляться сообщения о том, что банки блокируют счета украинцев из-за определенных – триггерных или "подозрительных" – слов в назначении платежа. В частности, рассказывают, что такими словами являются "подарок", "возврат долга", "за товар/услугу" и другие.
Мы решили пообщаться с различными банками, чтобы выяснить, действительно ли появились слова, за которые банки могут "наказать". И если коротко – да, но с очень большими нюансами.
О том, какие слова в назначении платежа могут триггерить банки и действительно ли за деньги, присланные в подарок заблокируют счет, читайте в материале OBOZ.UA.
Следят ли банки за тем, на что украинцы совершают платежи
Назначение платежа – это краткое описание или комментарий, который указывает, за что именно осуществляется платеж. Он нужен, чтобы получатель – банк, компания или физическое лицо – мог понять, за что поступили средства.
Для банка это важно для правильного зачисления средств. Для плательщика – чтобы подтвердить целевое использование денег. Для получателя – для учета и контроля платежей.
И банки действительно анализируют эти записи. Впрочем, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, чаще всего системы безопасности финучреждений отслеживают не отдельные слова, а закономерности. То есть:
- Частоту операций.
- Необычные суммы.
- Сочетание событий, выходящих за рамки привычного поведения клиента.
"Если в течение короткого времени поступает ряд переводов или появляются транзакции с нетипичными для карты суммами или регионами, это вызывает подозрение в системах защиты банков. Алгоритмы оценивают риск по ряду параметров: метаданные платежа, историю операций владельца, геолокацию и другие факторы", – объяснила банкир.
"Подозрительные слова" существуют
Одним из таких параметров, отметила Довгальская, и являются триггерные слова. Однако, подчеркнула она:
- Это лишь один из инструментов.
- Технически он не всегда срабатывает корректно.
"Триггеры по тексту платежа могут помочь. Но они могут выдавать ошибки", – признала банкир.
Дело в том, что люди по-разному формулируют назначение переводов. А потому рукописный или автоматически сгенерированный текст иногда будет содержать слова, которые случайно будут совпадать с "черным списком".
"Поэтому банки и сочетают словарные фильтры с поведенческой аналитикой и даже проверкой вручную. То есть когда происходит непосредственный контакт с клиентом. Но это только в сложных случаях, которые суммарно не превышают 0,1% от всех платежей", – пояснила она.
Какие слова триггерят банки
К таким словам, сообщила банкир, относятся те, что связаны с рисковыми услугами или мошеннической терминологией.
Однако как показали наши разговоры с рядом банков, украинцам стоит подбирать слова даже при совершении невинных, обычных платежей. Например, в "Райффайзен Банк Украина" рассказали:
- Если, условно, парень переводит деньги своей девушке, уместнее будет написать "Перевод собственных средств девушке".
То есть четко указать происхождение средств и кем для переводчика является получатель.
- Если это подарок – "можете указать это".
Вместе с тем, отметили в банке, если вы возвращаете долг и напишете это в назначении платежа, то могут возникнуть вопросы.
"Если платеж попадет на проверку, у вас могут спросить, что это за долг, или попросить предоставить подтверждающие документы (долговая расписка, договор займа)", – пояснили в банке.
В то же время отметили, если перевод отправляется физическому лицу (кроме "ФОПов"), стоит избегать формулировок "оплата за товар"/"оплата за услугу". Ведь такие платежи можно принимать только на счёт предпринимателя.
"На счет физических лиц такую оплату отправлять нельзя – ведь это является нарушением налогового и банковского законодательства. Сам платеж, возможно, и не заблокируют, но у получателя средств могут возникнуть проблемы с его банком", – объяснили в финучреждении.
Есть ли у каждого банка свой подход
Наши разговоры с банками дают основания предполагать, что единого подхода и, вероятно, даже списка "подозрительных" слов у банков нет. Поэтому не исключено, что каждое учреждение самостоятельно решает, за какие слова будет "наказывать" и будет ли наказывать вообще.
"На блокировку назначение платежей не влияет. Влияет сумма поступлений, указанная в анкете (данные, которые клиент подавал банку при открытии счета. – Ред.), и сумма, поступающая в месяц. Если поступления превышают сумму, указанную в анкете, а также происхождение средств неизвестно для банка, то финансовый мониторинг может запросить документы", – рассказали в ПУМБ.
При этом там отметили: заранее предусмотреть и перечислить причины блокировки счета нельзя. Ведь проверка проводится:
- Финансовым мониторингом.
- Департаментом безопасности.
В то же время если клиенты банка делают кому-то подарок, то могут прямо писать в назначении платежа "Подарок". Если возвращают долг – "Возврат долга" и так далее.
"Но также обязательно проверьте информацию в анкетных данных", – отметили в банке.
А вот в поддержке клиентов Monobank нам сообщили, что не имеют информации о триггерных словах. Поэтому посоветовали следить за официальными новостями банка.
Проверять информацию в официальных источниках нам порекомендовали и в службе поддержки ПриватБанка.
Также в пресс-службе банковского учреждения нам лаконично ответили, что информация о возможности блокировки банками перевода средств или даже счетов за "неправильные слова" в назначении платежа является неправдивой.
"Это фейк, конечно же", – отметили там.
В свою очередь в "Глобус Банке" отметили: если вы покупаете товар через сеть, а продавец присылает заранее сгенерированный шаблон оплаты на IBAN с указанием названия "ФОП", всеми нужными реквизитами и заполненной строкой назначения платежа – например, "оплата за товар", – клиенту "не стоит излишне волноваться, что его карту могут заблокировать". Ведь в таких случаях "вряд ли назначение платежа будет ложным".
А в том же "Райффайзен Банк Украина" сообщили, что осуществляют автоматическую проверку платежей, в т.ч. анализ данных, указанных в назначении. И в случае необходимости "платеж может быть приостановлен для детальной проверки".
"В таком случае с вами свяжутся относительно предоставления уточнений, если они нужны для проведения платежа", – рассказали в банке.
Как "безопасно" переводить деньги
Однозначного ответа нет. Но на основе общения с банками можно выделить несколько рекомендаций:
- Четко формулировать назначение платежа, избегая двусмысленностей.
- Если есть сомнения – проконсультироваться в службе поддержки своего банка. Преимущественно там отвечают достаточно быстро.
Выявление триггерных слов – давняя практика
В целом, резюмировала Довгальская, несмотря на то что тема с триггерными словами "залетела" в информационное пространство и "слишком уж взбудоражила общество", само это явление не является существенным и принципиальным нововведением. Банкир заверила:
- Эта практика не призвана создавать преград украинцам для переводов денег.
- Сами банки рассматривают этот инструмент как второстепенный при определении рисковых платежей.
"Банки не будут делать уж слишком большой акцент на этом инструменте", – пояснила она.
Впрочем, признала Довгальская, единичные, точечные блокировки из-за "подозрительных" по тем или иным причинам платежей все же могут случаться. Ведь "ни одна система не гарантирует нулевого количества ошибок".