Банкиры рассказали, что писать в назначении переводов: могут ли заблокировать платеж за возврат долга или помощь близким

В сети начали появляться сообщения о том, что банки блокируют счета украинцев из-за определенных – триггерных или "подозрительных" – слов в назначении платежа. В частности, рассказывают, что такими словами являются "подарок", "возврат долга", "за товар/услугу" и другие.

Мы решили пообщаться с различными банками, чтобы выяснить, действительно ли появились слова, за которые банки могут "наказать". И если коротко – да, но с очень большими нюансами.

О том, какие слова в назначении платежа могут триггерить банки и действительно ли за деньги, присланные в подарок заблокируют счет, читайте в материале OBOZ.UA.

Следят ли банки за тем, на что украинцы совершают платежи

Назначение платежа – это краткое описание или комментарий, который указывает, за что именно осуществляется платеж. Он нужен, чтобы получатель – банк, компания или физическое лицо – мог понять, за что поступили средства.

Для банка это важно для правильного зачисления средств. Для плательщика – чтобы подтвердить целевое использование денег. Для получателя – для учета и контроля платежей.

И банки действительно анализируют эти записи. Впрочем, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, чаще всего системы безопасности финучреждений отслеживают не отдельные слова, а закономерности. То есть:

Частоту операций.

Необычные суммы.

Сочетание событий, выходящих за рамки привычного поведения клиента.

"Если в течение короткого времени поступает ряд переводов или появляются транзакции с нетипичными для карты суммами или регионами, это вызывает подозрение в системах защиты банков. Алгоритмы оценивают риск по ряду параметров: метаданные платежа, историю операций владельца, геолокацию и другие факторы", – объяснила банкир.

"Подозрительные слова" существуют

Одним из таких параметров, отметила Довгальская, и являются триггерные слова. Однако, подчеркнула она:

Это лишь один из инструментов.

Технически он не всегда срабатывает корректно.

"Триггеры по тексту платежа могут помочь. Но они могут выдавать ошибки", – признала банкир.

Дело в том, что люди по-разному формулируют назначение переводов. А потому рукописный или автоматически сгенерированный текст иногда будет содержать слова, которые случайно будут совпадать с "черным списком".

"Поэтому банки и сочетают словарные фильтры с поведенческой аналитикой и даже проверкой вручную. То есть когда происходит непосредственный контакт с клиентом. Но это только в сложных случаях, которые суммарно не превышают 0,1% от всех платежей", – пояснила она.

Какие слова триггерят банки

К таким словам, сообщила банкир, относятся те, что связаны с рисковыми услугами или мошеннической терминологией.

Однако как показали наши разговоры с рядом банков, украинцам стоит подбирать слова даже при совершении невинных, обычных платежей. Например, в "Райффайзен Банк Украина" рассказали:

Если, условно, парень переводит деньги своей девушке, уместнее будет написать "Перевод собственных средств девушке".

То есть четко указать происхождение средств и кем для переводчика является получатель.

Если это подарок – "можете указать это".

Вместе с тем, отметили в банке, если вы возвращаете долг и напишете это в назначении платежа, то могут возникнуть вопросы.

"Если платеж попадет на проверку, у вас могут спросить, что это за долг, или попросить предоставить подтверждающие документы (долговая расписка, договор займа)", – пояснили в банке.

В то же время отметили, если перевод отправляется физическому лицу (кроме "ФОПов"), стоит избегать формулировок "оплата за товар"/"оплата за услугу". Ведь такие платежи можно принимать только на счёт предпринимателя.

"На счет физических лиц такую оплату отправлять нельзя – ведь это является нарушением налогового и банковского законодательства. Сам платеж, возможно, и не заблокируют, но у получателя средств могут возникнуть проблемы с его банком", – объяснили в финучреждении.

Есть ли у каждого банка свой подход

Наши разговоры с банками дают основания предполагать, что единого подхода и, вероятно, даже списка "подозрительных" слов у банков нет. Поэтому не исключено, что каждое учреждение самостоятельно решает, за какие слова будет "наказывать" и будет ли наказывать вообще.

"На блокировку назначение платежей не влияет. Влияет сумма поступлений, указанная в анкете (данные, которые клиент подавал банку при открытии счета. – Ред.), и сумма, поступающая в месяц. Если поступления превышают сумму, указанную в анкете, а также происхождение средств неизвестно для банка, то финансовый мониторинг может запросить документы", – рассказали в ПУМБ.

При этом там отметили: заранее предусмотреть и перечислить причины блокировки счета нельзя. Ведь проверка проводится:

Финансовым мониторингом.

Департаментом безопасности.

В то же время если клиенты банка делают кому-то подарок, то могут прямо писать в назначении платежа "Подарок". Если возвращают долг – "Возврат долга" и так далее.

"Но также обязательно проверьте информацию в анкетных данных", – отметили в банке.

А вот в поддержке клиентов Monobank нам сообщили, что не имеют информации о триггерных словах. Поэтому посоветовали следить за официальными новостями банка.

Проверять информацию в официальных источниках нам порекомендовали и в службе поддержки ПриватБанка.

Также в пресс-службе банковского учреждения нам лаконично ответили, что информация о возможности блокировки банками перевода средств или даже счетов за "неправильные слова" в назначении платежа является неправдивой.

"Это фейк, конечно же", – отметили там.

В свою очередь в "Глобус Банке" отметили: если вы покупаете товар через сеть, а продавец присылает заранее сгенерированный шаблон оплаты на IBAN с указанием названия "ФОП", всеми нужными реквизитами и заполненной строкой назначения платежа – например, "оплата за товар", – клиенту "не стоит излишне волноваться, что его карту могут заблокировать". Ведь в таких случаях "вряд ли назначение платежа будет ложным".

А в том же "Райффайзен Банк Украина" сообщили, что осуществляют автоматическую проверку платежей, в т.ч. анализ данных, указанных в назначении. И в случае необходимости "платеж может быть приостановлен для детальной проверки".

"В таком случае с вами свяжутся относительно предоставления уточнений, если они нужны для проведения платежа", – рассказали в банке.

Как "безопасно" переводить деньги

Однозначного ответа нет. Но на основе общения с банками можно выделить несколько рекомендаций:

Четко формулировать назначение платежа, избегая двусмысленностей.

Если есть сомнения – проконсультироваться в службе поддержки своего банка. Преимущественно там отвечают достаточно быстро.

Выявление триггерных слов – давняя практика

В целом, резюмировала Довгальская, несмотря на то что тема с триггерными словами "залетела" в информационное пространство и "слишком уж взбудоражила общество", само это явление не является существенным и принципиальным нововведением. Банкир заверила:

Эта практика не призвана создавать преград украинцам для переводов денег.

Сами банки рассматривают этот инструмент как второстепенный при определении рисковых платежей.

"Банки не будут делать уж слишком большой акцент на этом инструменте", – пояснила она.

Впрочем, признала Довгальская, единичные, точечные блокировки из-за "подозрительных" по тем или иным причинам платежей все же могут случаться. Ведь "ни одна система не гарантирует нулевого количества ошибок".