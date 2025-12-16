ПриватБанк начнет брать деньги за ранее бесплатную услугу: сколько будут платить клиенты с 1 января

Начиная с 1 января государственный ПриватБанк отменяет бесплатную доставку банковских карт. Уже с нового года эта услуга будет стоить 80 гривен.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Заказать с доставкой по Украине или за границу можно кредитные и дебетовые двух классов:

мгновенные карты нового образца – с чипом и магнитной лентой, неперсонализированные, без CVV;

– с чипом и магнитной лентой, неперсонализированные, без CVV; премиальные персонифицированные карты – с чипом и без CVV.

Ранее для клиентов было доступно шесть бесплатных заказов в течение года, независимо от типа карты. Как ожидается, с первого дня 2026-го на эту услугу будет установлен фиксированный тариф на уровне 80 гривен с НДС за доставку карт в города Украины, а для перевыпущенных карт будут действовать дифференцированные тарифы.

Как заказать доставку карты

ПриватБанк доставляет перевыпущенные или новые карты в Украине и 48 других государствах мира. Заказать услугу можно в приложении "Приват24", для этого нужно:

открыть меню "Все карты";

выбрать необходимую карту для перевыпуска;

зайти в настройки карты;

нажать "Заказать карту".

Сроки доставки в пределах Украины в отделение "Новой почты" или в почтоматы – 1 день. За границу карты доставляют "Новой почтой" в течение 7-14 дней, а "Укрпочтой" – 7-30 дней.

Активация карты

Полученные карты следует активировать. Это тоже можно сделать в "Приват24", для чего нужно:

выбрать карту и войти в ее настройки;

выбрать "Операции с картой" → "Перевыпустить карту" → "Пластик";

ввести номер полученной карты и нажать "Активировать карту".

В то же время клиентам советуют при получении проверять упаковку карты на предмет повреждений. Их доставляют в полиэтиленовом пакете или оригинальной упаковке "Новой почты". Если упаковка отличается или есть повреждения, карту следует оставить деактивированной и сообщить об этом на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Также OBOZ.UA сообщал, что ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

