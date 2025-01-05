Клиентам государственного банка изменили срок действия карт: когда истечет
Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года.
Об этом сообщили в банке. Там объяснили, что:
- решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;
- продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.
"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.
Таким образом, подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т.д.
Ранее же Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце сентября, до 31 декабря 2024-го.
НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку
В то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.
"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении регулятора.
Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- ПУМБ;
- "Пивденный";
- ТАСкомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- "Банк Восток";
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- "Львов".
В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:
- Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).
- Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады в связи с запущенной процедурой его ликвидации. Выплаты производятся через банки-агенты Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.
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