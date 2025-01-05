Клиентам государственного банка изменили срок действия карт: когда истечет

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года.

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Об этом сообщили в банке. Там объяснили, что:

решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Ранее же Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце сентября, до 31 декабря 2024-го.

НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку

В то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении регулятора.

Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Райффайзен Банк;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Креди Агриколь Банк;

Прокредит Банк;

Кредобанк;

Правэкс Банк;

ПУМБ;

"Пивденный";

ТАСкомбанк;

Универсал Банк;

Банк Кредит Днепр;

"Банк Восток";

А-Банк;

МТБ Банк;

"Львов".

В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:

Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.

Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).

Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады в связи с запущенной процедурой его ликвидации. Выплаты производятся через банки-агенты Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.

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