НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку: в списке ПриватБанк и Ощадбанк

Нацбанк (НБУ) в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине – ПриватБанка, Ощадбанка и пр. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской уже утверждено.

"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении.

Какие банки будут тестировать

Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Райффайзен Банк;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Креди Агриколь Банк;

Прокредит Банк;

Кредобанк;

Правэкс Банк;

ПУМБ;

"Пивденный";

ТАСкомбанк;

Универсал Банк;

Банк Кредит Днепр;

"Банк Восток";

А-Банк;

МТБ Банк;

"Львов".

Как объяснили в НБУ, банки отбирались по трем критериям. В частности:

размеру взвешенных рисков активов;

объему привлеченных от домохозяйств депозитов;

объему предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.

Что будет оценивать НБУ

В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:

Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.

Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).

Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.

Напомним: оценка устойчивости банков в Украине ежегодно осуществлялась с 2018 года – за исключением 2020 и 2022 годов, когда ее не проводили из-за коронакризиса и полномасштабного вторжения. После перерыва оценка была возобновлена ​​в 2023 году (по состоянию на 1 апреля), но с рядом особенностей. Оценка в 2024 году не производилась, ведь предыдущие результаты оставались актуальными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

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