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НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку: в списке ПриватБанк и Ощадбанк

Роман Костюченко
Рынки и компании
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НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку

Нацбанк (НБУ) в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине – ПриватБанка, Ощадбанка и пр. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской уже утверждено.

"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении.

Какие банки будут тестировать

Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Прокредит Банк;
  • Кредобанк;
  • Правэкс Банк;
  • ПУМБ;
  • "Пивденный";
  • ТАСкомбанк;
  • Универсал Банк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • "Банк Восток";
  • А-Банк;
  • МТБ Банк;
  • "Львов".

Как объяснили в НБУ, банки отбирались по трем критериям. В частности:

  • размеру взвешенных рисков активов;
  • объему привлеченных от домохозяйств депозитов;
  • объему предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.

Что будет оценивать НБУ

В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:

  • Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.
  • Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).
  • Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.

Напомним: оценка устойчивости банков в Украине ежегодно осуществлялась с 2018 года – за исключением 2020 и 2022 годов, когда ее не проводили из-за коронакризиса и полномасштабного вторжения. После перерыва оценка была возобновлена ​​в 2023 году (по состоянию на 1 апреля), но с рядом особенностей. Оценка в 2024 году не производилась, ведь предыдущие результаты оставались актуальными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

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