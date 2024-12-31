НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку: в списке ПриватБанк и Ощадбанк
Нацбанк (НБУ) в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине – ПриватБанка, Ощадбанка и пр. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской уже утверждено.
"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении.
Какие банки будут тестировать
Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- ПУМБ;
- "Пивденный";
- ТАСкомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- "Банк Восток";
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- "Львов".
Как объяснили в НБУ, банки отбирались по трем критериям. В частности:
- размеру взвешенных рисков активов;
- объему привлеченных от домохозяйств депозитов;
- объему предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.
Что будет оценивать НБУ
В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:
- Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).
- Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.
Напомним: оценка устойчивости банков в Украине ежегодно осуществлялась с 2018 года – за исключением 2020 и 2022 годов, когда ее не проводили из-за коронакризиса и полномасштабного вторжения. После перерыва оценка была возобновлена в 2023 году (по состоянию на 1 апреля), но с рядом особенностей. Оценка в 2024 году не производилась, ведь предыдущие результаты оставались актуальными.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.
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