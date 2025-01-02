Клиентам украинского банка начали возвращать вклады: его ликвидируют

Клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады в связи с запущенной процедурой ликвидации банка. Выплаты производятся через банки-агенты Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года. К примеру 1 доллар тогда стоил 41,6628 грн.

При этом подчеркивается: вклады возвращают по договорам, срок действия которых истек до 5 декабря 2024 года включительно. А также по договорам банковского счета (текущие счета).

"Денежные средства вкладчикам АО "Коминвестбанк" по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

В каких банках можно получить деньги

Как рассказали в ФГВФЛ, выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда, подключенные к его Автоматизированной системе выплат. Полный список таких банков находится по ссылке.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов или дистанционно в 6 банках:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

"Пивденный";

ПУМБ;

Таскомбанк;

Сенс Банк.

"Выплаты также осуществляются с помощью мобильного приложения Портала Дія. Их осуществляют 5 банков-агентов Фонда: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Универсалбанк, ИдеяБанк", – рассказали в ФГВФЛ.

Как получить свой вклад

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в него с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом физические лица-резиденты должны дополнительно предъявить документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Впрочем, есть исключение. Оно действует для лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта. Либо же если:

в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

Госмиграционной службой внесены данные "РНОКПП", либо же внесена запись об отказе от принятия "РНОКПП" в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлено слово "отказ".

Кроме того, в отдельных случаях с собой нужно иметь дополнительные документы. В частности, когда:

осуществляется возмещение на основании доверенности;

осуществляется возмещение родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица (ребенка, не достигшего 14 лет), опекунам (попечителям) лица, признанного недееспособным;

осуществляется получение средств на основании свидетельства о праве на наследство.

Почему "Коминвестбанк" ликвидируют

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало не приведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".

Недостаточностью доходов.

Это, отмечается, создавало риск уменьшения регулятивного капитала банка.

Нарушением установленных Национальным банком пруденциальных нормативов капитала.

Выявлением систематического представления и обнародования недостоверной информации и отчетности в целях сокрытия реального финансового положения банка.

Позже была запущена процедура вывода с рынка "Коминвестбанка". Для этого в учреждении была введена временная администрация.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

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