Китай ударил по торговле с Россией: AliExpress прекратил продажу компьютерных комплектующих

Китайский маркетплейс AliExpress запретил россиянам заказывать ряд комплектующих для компьютеров – в частности, оперативную память DDR4 и DDR5 и твердотельные накопители (SSD) формата M.2. Возможной причиной этого может быть ужесточение санкционного контроля со стороны США – ведь Вашингтон продолжает усиливать ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования в Россию.

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"Дело в том, что китайские SSD и модули ОЗУ (оперативное запоминающее устройство. – Ред.) зачастую содержат либо тайваньские комплектующие, либо ПО, в котором часть кода написана американскими компаниями. И защищена американскими патентами", – рассказали в росСМИ.

При этом подчеркивается, что эта версия считается наиболее вероятной, поскольку:

На AliExpress невозможно найти в продаже современные видеокарты AMD и NVIDIA, а современные компьютерные процессоры Intel и AMD появляются в виде лотов в посторонних категориях – "с неполным описанием и нелепыми приписками в стиле "блок питания R5 5600".

Устаревшие форматы SSD (SATA-III) и ОЗУ (DDR3 и более старые) свободно продаются российским покупателям.

"Покупателям продают именно компьютерные процессоры. Таким образом китайцы обходят ограничения самого AliExpress на продажу компонентов в РФ", – рассказали авторы материала.

В то же время, отмечается, существуют и другие версии произошедшего. В частности, запрет может быть связан с:

Вероятными трудности во взаиморасчётах между китайской Alibaba и её российским совместным предприятием ООО "Алибаба.ком (РУ)", созданным в кооперации с российскими холдингами VK и USM (бывший Mail.ru).

Возможными нововведениями в российском законодательстве для иностранных продавцов.

Технической ошибкой, проблемой с логистикой или подготовкой к выставлению лотов ОЗУ/SSD на грядущую распродажу AliExpress в середине марта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же россиянам соврали о возвращении Visa и Mastercard. Эти платежные системы не планируют возвращаться в Россию, а разговоры об этом были лишь частью информационной манипуляции.

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