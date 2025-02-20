Россиянам соврали о возвращении Visa и Mastercard: почему это невозможно и как Госдума выдает желаемое за действительное

Платежные системы Visa и Mastercard не планируют возвращаться в Россию, а разговоры об этом лишь часть информационной манипуляции. Даже Центробанк РФ признал, что международные платежные системы не ведут переговоры о возобновлении работы в стране.

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Об этом пишут росСМИ. В последнее время в российских СМИ и среди прокремлевских политиков активно ходят слухи о якобы скором возвращении международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию.

Однако реальность оказалась иной: даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала, что говорить о снятии санкций и возвращении компаний на российский рынок – преждевременно. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard могут вскоре возобновить свою деятельность в России, поскольку они якобы "потеряли большой рынок" и стремятся вернуться. В то же время он отметил, что из-за развития отечественных платежных систем возврат этих компаний будет сопровождаться трудностями.

Однако слова Аксакова не имеют подтверждения со стороны самих компаний или международных финансовых структур. Это, скорее, попытка успокоить граждан России, которые с 2022 года столкнулись с проблемами международных платежей и переводов.

Эльвира Набиуллина официально заявила, что платежные системы пока "не обращались" в Центробанк РФ с вопросом о возобновлении работы в стране. Она подчеркнула, что говорить о снятии санкций "преждевременно" и что в базовом прогнозе ЦБ не рассматривает завершение войны в Украине как фактор, который может повлиять на ситуацию. Такое заявление фактически развенчивает мифы о скором возвращении Visa и Mastercard, активно распространяющихся в прокремлевских кругах.

Почему Visa и Mastercard не вернутся в Россию

санкции остаются в силе: Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года в ответ на вторжение РФ в Украину. С тех пор санкции только усиливались, а у международных компаний нет никаких юридических оснований для возвращения;

Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года в ответ на вторжение РФ в Украину. С тех пор санкции только усиливались, а у международных компаний нет никаких юридических оснований для возвращения; российский финансовый рынок стал токсичным: после вторжения России международные финансовые учреждения прекратили сотрудничество с российскими банками, а любое возвращение в страну угрожало бы серьезными репутационными и финансовыми потерями;

после вторжения России международные финансовые учреждения прекратили сотрудничество с российскими банками, а любое возвращение в страну угрожало бы серьезными репутационными и финансовыми потерями; финансовый коллапс и отсутствие гарантий: российская экономика испытывает серьезные трудности, а санкции делают невозможным нормальное функционирование международных платежных систем. Банки РФ были отключены от SWIFT, а активы Центробанка заморожены на Западе.

После выхода международных платежных систем россияне стали искать альтернативу. Наиболее популярными вариантами стали:

оформление карточек в странах СНГ: Казахстан, Армения и Узбекистан стали главными направлениями для россиян, желающих иметь возможность оплачивать покупки за рубежом;

Казахстан, Армения и Узбекистан стали главными направлениями для россиян, желающих иметь возможность оплачивать покупки за рубежом; использование китайских карт UnionPay: однако из-за санкций даже UnionPay начала отказываться работать с российскими банками;

однако из-за санкций даже UnionPay начала отказываться работать с российскими банками; национальная система "Мир": эта система работает только в России и некоторых дружественных странах, но не поддерживает международные расчеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России планируют разрешить следователям блокировать счета граждан без судебного решения, что существенно ограничит финансовую свободу. Если суд не подтвердит арест в течение 10 дней, банк обязан разблокировать средства, но за это время человек может лишиться доступа к своим финансам.

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