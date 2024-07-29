Китай перестал принимать платежи от россиян: какие причины и как Кремль обходит санкции

Около 80% трансграничных платежей в юанях из России возвращаются обратно из-за усиления санкций и требований китайских банков, что вынуждает российские компании использовать посредников и закладывать дополнительные комиссии. Это усложняет финансовые операции и увеличивает издержки для бизнеса.

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Об этом пишут росСМИ. Российские компании сталкиваются с серьезными трудностями при проведении трансграничных платежей в китайской валюте.

Прямые переводы в юанях становятся все более сложными, что заставляет компании прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии по соглашениям. Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка одними из самых острых. Как отмечает один из источников, китайская сторона становится все более требовательной, запрашивая все большее количество документов для проведения платежей.

"На наш опыт банки ничего не спрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад", – рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании "Сапожников и партнеры" Алексей Сапожников. Это приводит к тому, что китайские поставщики не могут получить свои деньги в течение пяти-шести месяцев, но продолжают поставлять товар на условиях наложенных платежей из-за доверительных отношений с российскими клиентами.

Этапы эскалации ситуации с платежами начались еще в декабре 2023 г. после выхода указа президента США о вторичных санкциях. Очередное обострение произошло после нового пакета американских санкций 12 июня. На китайской стороне переводы могут провисеть несколько недель до распознавания, а затем перевод могут отменить без объявления причин, что приводит к потерям на курсе и конвертации для российских компаний.

Из-за сложностей с прямыми переводами, российские компании вынуждены использовать услуги посредников – платежных агентов или "торговых домов". По оценке источников, на платежных агентов приходится около 30% платежей. Использование посредника влечет за собой удорожание сделки, поскольку клиентам нужно закладывать дополнительную комиссию, которая в среднем составляет 3-5%, но может достигать 8-10% в зависимости от сложности логистической цепочки и суммы сделки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, киберспециалисты ГУР МОУ частично парализовали финансовую систему агрессора. Россияне жалуются, что у них перестали работать онлайн-сервисы, российские платежные системы, а теперь и банкоматы. При попытке снять средства в банкомате карты блокируются.

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