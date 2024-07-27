Россияне жалуются, что перестали работать банкоматы и карты: ГУР удалось парализовать часть финансовой системы агрессора

Киберспециалисты ГУР МОУ частично парализовали финансовую систему агрессора. Россияне жалуются на то, что у них перестали работать онлайн-сервисы, российские платежные системы, а теперь и банкоматы. При попытке снять средства в банкомате карты блокируются.

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Как сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы . Теперь пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, а при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

Кроме того, киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака. Речь идет о таких банках:

ВТБ-Банк,

Альфа Банк,

СберБанк,

Райффайзен банк,

РСХБ Банк,

Росбанк,

Газпромбана,

Т-Банк,

иБанк "Дом.рф".

Кроме того, заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

Отметим, что масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Позже под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и предоставлятели телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг. Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия полностью перестала закупать российский газ. Ограничение вступило в силу 26 июня, то есть почти полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.

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