Россияне жалуются, что перестали работать банкоматы и карты: ГУР удалось парализовать часть финансовой системы агрессора
Киберспециалисты ГУР МОУ частично парализовали финансовую систему агрессора. Россияне жалуются на то, что у них перестали работать онлайн-сервисы, российские платежные системы, а теперь и банкоматы. При попытке снять средства в банкомате карты блокируются.
Как сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы . Теперь пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, а при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.
Кроме того, киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака. Речь идет о таких банках:
- ВТБ-Банк,
- Альфа Банк,
- СберБанк,
- Райффайзен банк,
- РСХБ Банк,
- Росбанк,
- Газпромбана,
- Т-Банк,
- иБанк "Дом.рф".
Кроме того, заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.
Отметим, что масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.
Позже под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и предоставлятели телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг. Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.
Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия полностью перестала закупать российский газ. Ограничение вступило в силу 26 июня, то есть почти полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.
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