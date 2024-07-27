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Россияне жалуются, что перестали работать банкоматы и карты: ГУР удалось парализовать часть финансовой системы агрессора

Александр Литвин
Рынки и компании
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Банки РФ пострадали

Киберспециалисты ГУР МОУ частично парализовали финансовую систему агрессора. Россияне жалуются на то, что у них перестали работать онлайн-сервисы, российские платежные системы, а теперь и банкоматы. При попытке снять средства в банкомате карты блокируются.

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Как сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы . Теперь пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, а при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

Кроме того, киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака. Речь идет о таких банках:

  • ВТБ-Банк,
  • Альфа Банк,
  • СберБанк,
  • Райффайзен банк,
  • РСХБ Банк,
  • Росбанк,
  • Газпромбана,
  • Т-Банк,
  • иБанк "Дом.рф".

Кроме того, заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

На что жалуются россияне
У россиян не работают карты
Банковская система РФ атакована
Россияне платят за агрессию
Кто ударил по российским банкам
Какие банки перестали работать
Специалисты парализуют финансовую систему РФ
Как работают хакеры

Отметим, что масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Позже под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и предоставлятели телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг. Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия полностью перестала закупать российский газ. Ограничение вступило в силу 26 июня, то есть почти полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.

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