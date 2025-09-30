Китай начал переманивать специалистов на рынке труда: что известно о новой "золотой визе"

Новая виза в Китае предлагает иностранным техническим специалистам жилье, финансовые бонусы и возможность трудоустройства без работодателя, что резко контрастирует с американской визой H-1B, которая становится все дороже и сложнее для получения. Таким образом Пекин переманивает часть мировых специалистов, использовав политику Вашингтона в собственных геополитических интересах.

Об этом сообщает Reuters. Пекин развернул масштабную кампанию, чтобы представить себя как страну, открытую к инвестициям и иностранным талантам .

Предлагаются не только облегченные условия въезда, но и финансовые стимулы. В частности, субсидии на приобретение жилья, бонусы за подписание контракта до 5 миллионов юаней (более 700 тысяч долларов США) и программы поддержки молодых специалистов.

Фактически Китай предлагает иностранным специалистам "стартовые пакеты", которые в западных странах считаются исключительными. Для многих инженеров или айтишников, особенно из Индии, это выглядит шансом получить не только работу, но и стабильное будущее с жильем "почти бесплатно".

В то время как Китай снижает барьеры, США делают их выше. Недавно администрация в Вашингтоне анонсировала, что компании должны платить 100 тысяч долларов в год за рабочую визу H-1B. Учитывая, что ежегодно доступно лишь 85 тысяч таких виз, нововведение может существенно уменьшить поток талантов в США.

"Америка сама себе выстрелила в ногу," – комментирует главный стратег Geopolitical Strategy Майкл Феллер. По его словам, К-виза имеет несколько плюсов:

отсутствие требования спонсора-работодателя;

возможность работать в Китае без предварительного контракта;

финансовая поддержка в виде бонусов и субсидий;

упрощенная бюрократия по сравнению с визой H-1B в США.

Для индийских STEM-специалистов, которые составляли 71% всех одобренных H-1B виз в США в прошлом году, китайская альтернатива выглядит особенно привлекательной. Несмотря на громкие обещания, программа имеет ряд неопределенностей. В правительственных документах не прописаны конкретные критерии возраста, образования или опыта. Неизвестно также, смогут ли иностранцы получить постоянное проживание или перевезти в Китай свои семьи.

Еще одна проблема – языковой барьер. Большинство китайских технологических компаний работают исключительно на мандаринском, что значительно усложняет трудоустройство для тех, кто не владеет языком. Кроме того, Китай традиционно не полагается на иммиграцию, ведь в стране проживает лишь около 1 миллиона иностранцев, что составляет менее 1% населения. Для сравнения, в США проживает более 51 миллиона иммигрантов (15% населения).

Аналитики считают, что даже если К-виза не превратит Китай в "магнит для миллионов иностранцев", она все равно может помочь Пекину. Привлечение даже небольшой части мировых технических талантов способно усилить позиции страны в стратегических сферах.

