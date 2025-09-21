Готовы платить больше, но работать некому: кого и почему активно ищут украинские работодатели

В Украине обостряется кадровый кризис, все больше людей выезжают за границу, а бизнес переплачивает, но не может удержать работников. Больше всего под ударом сфера услуг – ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал, которых все труднее найти.

Видео дня

Об этом рассказал экономист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в комментарии СМИ. По его словам, война существенно изменила миграционные настроения украинцев.

Если в 2021 году выехать за границу хотели 35% населения, то уже в сентябре 2022-го таких было лишь 9%. Но сейчас, на фоне длительной войны, доля желающих снова растет. В первый год полномасштабного вторжения украинцы вывезли за границу 35 миллиардов долларов.

При этом в странах ЕС, в частности Польше, Чехии и Словакии, украинские трудовые мигранты уже платят больше налогов, чем получают социальной помощи. "Война сработала как триггер, и с начала широкомасштабного вторжения выехали все желающие", – отмечает эксперт.

Несмотря на рост уровня бедности в стране, украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты. За 2020-2024 годы бизнес выплачивал в среднем на 7,5% больше, чем диктовала инфляция (11,7%). Для сравнения, в Польше дополнительные надбавки составляли лишь 2,6%, а в Германии их вообще не было.

Главная проблема – отсутствие иммиграционной политики. Украина не создала условий для привлечения дешевой рабочей силы из-за рубежа, поэтому предпринимателям приходится конкурировать между собой за ограниченный кадровый ресурс.

По расчетам Гайдуцкого, если война затянется, Украине придется ежегодно привлекать примерно 500 тысяч иностранцев, чтобы покрыть потребности армии, государственного сектора, бизнеса и даже внутреннего потребления. Он приводит пример армии США, где почти половина военных – это мигранты или представители диаспор.

Сильнее всего кадровый дефицит испытывает сфера услуг – от медицины до ресторанного бизнеса. Она формирует более 70% ВВП Украины, но требует тысячи работников, которых все труднее найти.

Автоматизация помогает лишь частично. Например, сеть АТБ сократила количество работников в магазинах на 30% благодаря кассам самообслуживания и автоматизированным системам. Искусственный интеллект постепенно заменяет копирайтеров, администраторов и даже охранников, но в медицине или досмотровых услугах автоматизация не способна решить проблему. Несмотря на большие потери для рынка труда, массовая эмиграция украинцев имеет и положительные последствия:

экономия бюджета – меньше расходов на социальную поддержку, больше ресурсов на оборону;

– меньше расходов на социальную поддержку, больше ресурсов на оборону; возвращение с опытом – часть украинцев вернется с новыми знаниями и деньгами;

– часть украинцев вернется с новыми знаниями и деньгами; инвестиции – заработанные за границей средства могут стать основой для восстановления страны.

Украина оказалась на грани трудовой катастрофы. Чтобы удержать экономику, придется либо радикально менять миграционную политику и привлекать иностранцев, либо делать ставку на масштабную автоматизацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально существует более 9 тысяч различных профессий, и некоторые из них – довольно редкие, о которых мало кто слышал. Впрочем, это не уменьшает важности такой работы, а некоторым из таких специалистов платят 20 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!