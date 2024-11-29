"Киевстар" закрывает ряд своих тарифов: список всех названий

Мобильный оператор "Киевстар" закрывает ряд своих тарифов. Ожилается, что это произойдет с 1 декабря. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что закрыты будут тарифы:

ВАШ Вибір;

Smart;

Київстар 4G;

Безлім;

Київстар 4G Extra+ 2018;

LOVE UA Магніт Контракт 2023.

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайт и минут на другие сети Украины и за границу. Если вам не подойдет предложение, вы сможете подобрать себе тариф, который больше отвечает вашим потребностям, в "Мой Киевстар" или на нашем сайте", – рассказали в операторе.

Ранее же оператор сообщил о закрытии еще одного тарифного предложения – "Любовь к родителям Домашний". Однако только для новых абонентов. Для старых пользователей предложение продолжит действовать.

Там отметили: услугами тарифа смогут пользоваться также те, кто подключится к нему до 2 декабря.

"Если вы подключили этот тариф, или подключите его до 2 декабря 2024 включительно, вы сможете продолжать пользоваться объемами и услугой Домашнего Интернета без изменений", – говорится в сообщении.

Новый тариф "Киевстар"

В то же время, отмечается, с 3 декабря абоненты оператора смогут подключить новый тариф – LOVE UA Комфорт Домашний. Как рассказали в "Киевстаре", этот тариф рассчитан на:

абонентов в возрасте от 60 лет;

людей с инвалидностью I-III группы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря "Киевстар" изменит ряд тарифов для абонентов контракта. В частности, будет обновлено наполнение предложений. В то же время профильные эксперты отмечают: изменится также стоимость этих тарифов – в сторону увеличения. Подорожание, по их данным, составит от 50 до 75 грн.

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