"Киевстар" закрывает один из своих тарифов: как называется

Мобильный оператор "Киевстар" закрывает тариф "Любовь к родителям Домашний" – однако только для новых абонентов. Для старых пользователей предложение продолжит действовать.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: услугами тарифа смогут пользоваться также те, кто подключится к нему до 2 декабря.

"Если вы подключили этот тариф, или подключите его до 2 декабря 2024 включительно, вы сможете продолжать пользоваться объемами и услугой Домашнего Интернета без изменений", – говорится в сообщении.

Новый тариф "Киевстар"

В то же время, отмечается, с 3 декабря абоненты оператора смогут подключить новый тариф – LOVE UA Комфорт Домашний. Как рассказали в "Киевстаре", этот тариф рассчитан на:

абонентов в возрасте от 60 лет;

людей с инвалидностью I-III группы.

Впрочем, деталей нового тарифа в операторе раскрывать не стали. Там лишь отметили: узнать больше о LOVE UA Комфорт Домашний можно будет "в день его запуска – на сайте".

"Киевстар" закрывает ряд тарифов

В то же время, с 29 ноября "Киевстар" закрывает для подключения сразу несколько текущих тарифов – однако только для подключения. А также дает им новые названия:

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

СуперГиг 2024.

"С 29 ноября 2024 года текущие тарифы будут закрыты для подключения. Если вы уже пользуетесь одним из этих тарифов или подключите его к 28 ноября 2024 включительно, наполнение и условия для вас останутся неизменными", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также у "Киевстара" появятся еще три новых тарифа. Их запустят 29 ноября и они будут доступны абонентам предоплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!