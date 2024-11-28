"Киевстар" изменит стоимость тарифов с 1 декабря: все названия

Мобильный оператор "Киевстар" объявил об изменении ряда тарифов для абонентов контракта – с 1 декабря. В частности, будет обновлено наполнение предложений. В то же время профильные эксперты отмечают: изменится также стоимость этих тарифов – в сторону увеличения. Подорожание, по их данным, составит от 50 до 75 грн.

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О грядущих изменениях сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что затронут новшества тарифы:

LOVE UA Світло Контракт 2023;

ВАШ Регіон;

ВАШ Оптимум;

Smart Max;

ВАШ Преміум;

ВАШ Преміум+.

"С 1 декабря 2024 г. мы увеличим наполнение некоторых тарифов контракта. В некоторых обновленных тарифах абоненты смогут пользоваться дополнительными объемами услуг. Дополнительно в этих тарифах появятся акционные Суперсилы: Безлим Интернет, Безлим звонки и Безлим SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: дополнительными же услугами станет увеличение гигабайтов мобильного интернета. А также минут на другие сети не только в Украине, но и в 28 странах роуминга.

Деталей же изменений в "Киевстаре" не сообщили. Тем не менее, там отметили: абоненты, пользующиеся этими тарифами,получат SMS с информацией о новых условиях и актуальной стоимости.

"Вы также можете обратиться за безвозмездным номером 477*9. Или получить больше информации в "Мой Киевстар", – отметили в операторе.

В то же время, по информации сообщества Telecom територія, с 1 декабря стоимость тарифа LOVE UA Світло Контракт 2023 будет составлять 225 грн, что на 50 грн віше текущей цены. В предложение будут входить:

20 ГБ мобильного интернета;

150 минут на другие сети, а также в 13 стран;

100 SMS по Украине;

2 Суперсилы на выбор;

"Роуминг как дома" – 5,5 ГБ, нетарифицируемые минуты на "Киевстар" и все входящие, 150 минут на другие мобильные, городские номера и номера страны пребывания.

Тариф ВАШ Регіон будет стоить 275 грн – на 75 грн выше текущей цены. В него будут входить:

50 ГБ мобильного интернета;

300 минут на другие сети, а также в 13 стран,

100 SMS по Украине;

2 Суперсилы на выбор.

"Роуминг как дома" – 6,7 ГБ, нетарифицируемые минуты на "Киевстар" и все входящие, 300 минут на другие мобильные, городские номера и номера страны пребывания.

Тариф ВАШ Оптимум подорожает на 75 грн – с текущих 300 до 375 грн. В него будут входить:

безлимитный интернет (100ГБ, далее – 0,8 мбит/сек);

375 минут на другие сети, а также в 13 стран;

200 SMS по Украине;

2 Суперсилы на выбор.

"Роуминг как дома" – 9,2 ГБ, нетарифицируемые минуты на "Киевстар" и все входящие, 375 минут на другие мобильные, городские номера и номера страны пребывания.

Стоимость тарифа Smart Max увеличится на 75 грн – с текущих 375 грн до 450 грн. Он, среди прочего, будет включать:

безлимитный интернет (100 ГБ, далее – 0,8 мбит/сек);

500 минут на другие сети, а также в Польшу, Германию, Италию, Чехию;

300 SMS по Украине;

2 Суперсилы на выбор.

"Роуминг как дома" – 11 ГБ, нетарифицируемые минуты на "Киевстар" и все входящие.

"Киевстар" закроет ряд тарифов

В то же время, рассказали в самом операторе, с 1 декабря будут закрыты ряд тарифов. В частности:

ВАШ Вибір;

Smart;

Київстар 4G;

Безлім;

Київстар 4G Extra+ 2018;

LOVE UA Магніт Контракт 2023.

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайт и минут на другие сети Украины и за границу. Если вам не подойдет предложение, вы сможете подобрать себе тариф, который больше отвечает вашим потребностям, в "Мой Киевстар" или на нашем сайте", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также у "Киевстара" появятся еще три новых тарифа. Их запустят 29 ноября и они будут доступны абонентам предоплаты.

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