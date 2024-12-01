"Киевстар" запустил новые тарифы: сколько стоят

У мобильного оператора "Киевстар" появились два новых тарифа. Их запустили 29 ноября и они доступны для абонентов предоплаты. Стоят новые тарифы 300 и 350 грн за 4 недели пользования. Также появился 1 специальный тариф для интернета.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили, что новые тарифы называются:

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила;

СуперГиг – специальный тариф для интернета.

"С 29 ноября 2024 года абоненты подписки смогут подключить новые тарифы LOVE UA Свет, LOVE UA Сила. И специальный тариф для интернета – СуперГиг", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в новых тарифах LOVE UA Свет и LOVE UA Сила, а также тарифе LOVE UA Магнит абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами Безлим. В частности, выбрав безлимитные:

интернет;

звонки;

SMS.

"Поэтому мы продлеваем срок подключения акционных Суперсил. До 30 июня 2025 включительно", – рассказали в "Киевстаре".

Сколько стоят новые тарифы "Киевстара"

Как рассказали в самом операторе, стоимость нового тарифа LOVE UA Свет составляет 300 грн за 4 недели пользования. В него, в частности, входят:

20 ГБ мобильного интернета;

7,3 ГБ мобильного интернета в 28 странах роуминга;

150 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу;

безлим на звонки по сети.

Тариф LOVE UA Сила стоит 350 грн за 4 недели пользования. В него входят:

50 ГБ мобильного интернета;

10 ГБ мобильного интернета в 28 странах роуминга;

300 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу;

безлим на звонки по сети.

Тариф для интернета СуперГиг стоит 350 грн/месяц. Он обеспечивает:

безлим на мобильный интернет;

8,6 ГБ мобильного интернета в 28 странах роуминга.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" закрывает ряд своих тарифов. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.

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