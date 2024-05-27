"Киевстар" через несколько дней изменит многие тарифы: какие будут обновлены

Мобильный оператор "Киевстар" объявил об оптимизации ряда тарифов – изменения произойдут уже с 1 июня. Целью этого в компании заявили желание предоставлять более качественные и актуальные услуги и увеличение возможностей для общения.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что с 1 июня 2024 компания не будет предлагать новым пользователям подключить тарифы:

Все разом Wow;

Все разом Wow+ТБ;

Безлім LOVE UA.

При этом, подчеркивается, действующие абоненты этих тарифов смогут пользоваться ими и дальше. А абоненты тарифов линейки Все разом могут подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и получить нетарифицируемый доступ к:

Instagram;

Telegram;

Viber;

другим сервисам для общения.

"Такую Суперсилу можно использовать вместо сервиса Соцсети и мессенджеры без ограничений, который с 1 июня 2024 не будет предоставляться по условиям тарифов. Также прекратят действие услуги Свободная музыка, Видео на ходу и Игры без ограничений", – рассказали в "Киевстаре".

Какие тарифы "Киевстара" будут изменены

Вцелом, изменены будут сразу 15 тарифов. В частности:

Все разом Сезонний;

Все разом Сила;

Все разом Єдність;

Все разом Домашній 2024;

Все разом Сімейний 2024;

Все разом Оптимум 2023;

Все разом Оптимум + ТБ 2024;

Все разом Слава 2024;

Київстар Все разом Базовий 2023;

Київстар Все разом Базовий + ТБ 2024;

Все разом Wow 2024;

Все разом Wow+ТБ 2024;

Київстар Все разом Зручний;

Все разом LOVE UA + ТБ 2024;

Все разом LOVE UA + ТБ (ТБ не активовано) 2024.

"Киевстар" отключит украинцев от 3G

В то же время, "Киевстар" планирует прекратить поддержку 3G – и уже начал рассылать своим абонентам соответствующие SMS-сообщения. Делают же это там с целью:

развития 4G-сети;

внедрять новые технологии.

"Киевстар" начал рассылать SMS об отключении 3G. Киевстар планирует прекратить поддержку 3G для дальнейшего развития 4G-сети и внедрения новых технологий. Информация о дате отключения 3G состоится заранее", – сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України.

При этом подчеркивается: чтобы после отключения 3G продолжать пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью, следует включить 4G/LTE на своем смартфоне. Инструкция для Android:

выберите "Настройки";

в настройках выберите пункт "Подключение";

далее – "Мобильные сети";

потом – "Тип сети";

выберите режим сети, в описании которого "4G" или "LTE".

Для IOS:

зайдите в "Параметры";

выберите "Сотовые данные";

активируйте "Сотовые данные", после чего автоматически подтянется сеть, доступная для телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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