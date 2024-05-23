"Киевстар" отключит украинцев от 3G: уже начал рассылать SMS

Мобильный оператор "Киевстар" планирует прекратить поддержку 3G – и уже начал рассылать своим абонентам соответствующие SMS-сообщения. Делают же это там с целью развития 4G-сети.

Об этом сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України. Там отметили: еще одна причина отказа "Киевстара" от 3G – стремление внедрять новые технологии.

"Киевстар" начал рассылать SMS об отключении 3G. Киевстар планирует прекратить поддержку 3G для дальнейшего развития 4G-сети и внедрения новых технологий. Информация о дате отключения 3G состоится заранее", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: чтобы после отключения 3G продолжать пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью, следует включить 4G/LTE на своем смартфоне. Инструкция для Android:

выберите "Настройки";

в настройках выберите пункт "Подключение";

далее – "Мобильные сети";

потом – "Тип сети";

выберите режим сети, в описании которого "4G" или "LTE".

Для IOS:

зайдите в "Параметры";

выберите "Сотовые данные";

активируйте "Сотовые данные", после чего автоматически подтянется сеть, доступная для телефона.

"Киевстар" меняет тарифы

В то же время, "Киевстар" инициировал изменения для ряда тарифных планов. Причина – намерение сбалансировать увеличенные расходы на обслуживание абонентов и поступления. В частности, абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг – или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

"Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны. К тому же мы даем клиентам выбор: либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из существующих тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг. Нужно понимать, что это неизбежный процесс", – сообщил президент компании Александр Комаров.

При этом он подчеркнул: изменения затронут тарифные планы, которые не менялись несколько лет. А абоненты, которые подключили свои тарифы менее 1 года назад, получат иммунитет – их предложения меняться не будут.

"Были пересмотрены тарифы, которые мы не трогали несколько лет. ... У нас есть правило. Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. К примеру, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем", – объяснил Комаров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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