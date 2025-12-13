Киевлянам показали новые графики отключения электроэнергии: какой очереди не повезло

В Киеве 13 декабря графики отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток. При этом для некоторых очередей тока не будет в течение всего дня.

Об этом говорится в опубликованных графиках отключения электроэнергии в Киеве от ДТЭК. Так, абсолютное большинство киевлян не будет иметь электроэнергию в течение всех суток.

1.1 очередь

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-20:30

1.2 очередь

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-20:30

2.1 очередь

06:30-13:30

17:00-20:30

2.2 очередь

00:00-03:00

06:30-10:00

17:00-24:00

3.1 очередь

00:00-06:30

10:00-17:00

20:30-24:00

3.2 очередь

00:00-06:30

10:00-13:30

20:30-24:00

4.1 очередь

00:00-06:30

10:00-17:00

20:30-24:00

4.2 очередь

00:00-03:00

10:00-17:00

20:30-24:00

5.1 очередь

03:00-10:00

13:30-19:30

5.2 очередь

03:00-06:30

13:30-20:30

6.1 очередь

03:00-10:00

13:30-17:00

6.2 очередь

03:00-10:00

13:30-20:30

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

