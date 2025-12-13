Киевлянам показали новые графики отключения электроэнергии: какой очереди не повезло
В Киеве 13 декабря графики отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток. При этом для некоторых очередей тока не будет в течение всего дня.
Об этом говорится в опубликованных графиках отключения электроэнергии в Киеве от ДТЭК. Так, абсолютное большинство киевлян не будет иметь электроэнергию в течение всех суток.
1.1 очередь
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-20:30
1.2 очередь
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-20:30
2.1 очередь
- 06:30-13:30
- 17:00-20:30
2.2 очередь
- 00:00-03:00
- 06:30-10:00
- 17:00-24:00
3.1 очередь
- 00:00-06:30
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
3.2 очередь
- 00:00-06:30
- 10:00-13:30
- 20:30-24:00
4.1 очередь
- 00:00-06:30
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
4.2 очередь
- 00:00-03:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
5.1 очередь
- 03:00-10:00
- 13:30-19:30
5.2 очередь
- 03:00-06:30
- 13:30-20:30
6.1 очередь
- 03:00-10:00
- 13:30-17:00
6.2 очередь
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
Где проверить графики отключений в Киеве
Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:
- перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;
- указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).
Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.
