Каким специалистам без высшего образования готовы оплатить переезд и проживание: в МОН посоветовали, на кого стоит учиться

В Министерстве образования и науки (МОН) советуют обратить внимание на такие профессии: оператор станков с числовым программным управлением, верстальщик широкого профиля, электромонтер. Таких специалистов критически не хватает на рынке труда, при этом работодатели предлагают им лучшие условия.

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Как рассказал в интервью СМИ заместитель министра образования Дмитрий Завгородний, в профессиональном образовании традиционно самой популярной в Украине профессией является повар. Такая профессия наиболее популярна почти во всех регионах.

"Есть направления, на которые мы бы посоветовали обратить внимание, спрос на них недостаточен. В них мы много инвестируем. Там условия обучения становятся все лучше и привлекательнее. Это будущие операторы станков с числовым программным управлением или станочники широкого профиля, а также электромонтеры и все, что связано с электротехникой", — пояснил он –.

Сейчас на рынке труда на каждого такого специалиста приходится десятки вакансий. "В большинстве учебных заведений, где готовят станочников, уже есть обновленные современные станки, и выпускникам предлагают работу не только в том регионе. Кроме того, компании из других регионов предлагают переехать с оплатой проживания и питания. В основном это предлагают компании из оборонно-промышленного комплекса", — – уверен заместитель министра.

А в профессиональном дошкольном образовании наиболее популярной является специальность "медсестринство". "Это самая популярная специальность и среди взрослых, которые идут учиться в колледжи по ваучерам или по другим государственным программам, и среди молодежи, которая поступает в профессиональные колледжи. Конечно, есть "конъюнктурные" специальности и в профессиональных колледжах, такие как менеджмент или финансы. Но мы с точки зрения государственной политики делаем акцент именно на инженерных, естественных специальностях, помогаем развиваться заведениям в сфере сельского хозяйства", — пояснил он в интервью " – ".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за значительного дефицита на рынке труда резко растет количество вакансий для пенсионеров. Еще несколько лет назад украинцам пенсионного возраста найти работу было крайне сложно. Сейчас работодатели, наоборот, поощряют работать украинцев старше 60 лет. Это подтверждает и официальная статистика. Согласно данным ПФУ, с 2021-го по 2026-й количество официально работающих пенсионеров выросло примерно на 200 тыс.

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