Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 568 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов – 184,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,06%.

До 200 тыс. грн в банках держат 57,89% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,33% от общего количества.

Еще 22,01% сделали вклады в частные банки. А 17,66% – в банки иностранных групп.

ПриватБанк изменил Приват24

Тем временем, украинцы-клиенты ПриватБанка с февраля получили возможность оформлять в приложении Приват 24 eSIM всех крупных мобильных операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell. Впрочем, лишь те, чей телефон поддерживает соответствующую технологию.

Для того же, чтобы воспользоваться функцией, отметили в банке, прежде всего следует убедиться, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После этого в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

"Пользователи Приват24 могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов за несколько минут. Оформить eSIM можно прямо в приложении", – сообщили в самом ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!