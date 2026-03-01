Карту ПриватБанка советуют заменить 6 категориям украинцев: кого касается
Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и таким образом продлить ее использование. При этом рекомендуется поменять карту сразу 6 категориям украинцев – особенно тем, у кого менялись личные данные, либо же пластик оказался поврежден.
Перевыпустить же карту, рассказали в самом банке, можно в любом из его отделений. Альтернативный способ – сделать это онлайн.
"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Возможность сделать это есть:
- как по Украине;
- так и за границу.
Кому следует перевыпустить карту ПриватБанка
- Тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом.
- Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).
- Там, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.
- Если на карте есть физические повреждения, которые затрудняют пользование.
- Тем, у кого изменились ваши личные данные.
- Тем, кто хочет изменить тип карты.
Сколько действует карта ПриватБанка
В то же время, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". А потому все карты продолжат работать без ограничений:
- как для оплаты покупок и услуг,
- так и для получения наличных.
Как пользоваться картой без перевыпуска
Вместе с тем, клиенты банка могут использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
ПриватБанк обновил функционал Приват24
Тем временем, клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Для этого прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После чего в Приват 24 нужно:
- Перейти в сервис eSIM.
- Выбрать оператора и доступный тариф.
- Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!