Карту ПриватБанка советуют заменить 6 категориям украинцев: кого касается

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и таким образом продлить ее использование. При этом рекомендуется поменять карту сразу 6 категориям украинцев – особенно тем, у кого менялись личные данные, либо же пластик оказался поврежден.

Перевыпустить же карту, рассказали в самом банке, можно в любом из его отделений. Альтернативный способ – сделать это онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Возможность сделать это есть:

как по Украине;

так и за границу.

Кому следует перевыпустить карту ПриватБанка

Тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом.

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Там, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Если на карте есть физические повреждения, которые затрудняют пользование.

Тем, у кого изменились ваши личные данные.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Сколько действует карта ПриватБанка

В то же время, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". А потому все карты продолжат работать без ограничений:

как для оплаты покупок и услуг,

так и для получения наличных.

Как пользоваться картой без перевыпуска

Вместе с тем, клиенты банка могут использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

ПриватБанк обновил функционал Приват24

Тем временем, клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Для этого прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После чего в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

