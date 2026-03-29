ПриватБанк изменил Приват24: какая функция уже действует в приложении

Украинцы-клиенты ПриватБанка с февраля получили возможность оформлять в приложении Приват 24 eSIM всех крупных мобильных операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell. Впрочем, лишь те, чей телефон поддерживает соответствующую технологию.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

Цифровая "симка" будет полезна прежде всего при повреждении или недоступности приобретения физической SIM-карты.

Процедура оформления не будет длительной – уложиться получится в несколько минут.

"Пользователи Приват24 могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов за несколько минут. Оформить eSIM можно прямо в приложении", – говорится в сообщении.

Как подключить eSIM в Приват 24

Для того же, чтобы воспользоваться функцией, отметили в банке, прежде всего следует убедиться, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После этого в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Что такое eSIM

В целом же, отметим, eSIM – это виртуальная SIM-карта. Она выполняет те же функции, что и физическая, но при этом:

встроенная непосредственно в устройство;

активируется программно без необходимости вставлять карту в слот;

не требует отдельного физического слота в смартфоне.

Последнее позволяет использовать до 5 eSIM одновременно. А кроме того, совмещать физическую SIM с цифровой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!