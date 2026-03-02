Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 555,1 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 февраля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,6%. Сумма их вкладов – 187,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 39,99%.

Более 1 млн грн в банках держат лишь 0,21% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,5% от общего количества.

Еще 21,95% сделали вклады в частные банки. А 17,55% – в банки иностранных групп.

Клиентам какого банка прекратят выплачивать вклады

Параллельно ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют не менее 30 дней, начиная со 2 февраля.

После истечения этого срока ликвидационный баланс АТ "АКБ "Конкорд" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили ранее в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

