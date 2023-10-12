Как украинцам распознать некачественный бензин и как он может повлиять на авто: озвучены советы

Некачественный бензин может негативно отразиться на авто. При этом украинцы смогут сами распознать такое топливо.

О том, как распознать некачественное топливо и как он может повлиять на автомобиль – читайте в материале OBOZ.UA.

Некачественный бензин может иметь неприятный запах, быть окрашен в более темную или светлую сторону, иметь загрязнение. Также можно обратить внимание на марку бензина и его производителя – если это малоизвестный производитель или слишком дешевый бензин, это риск некачественного топлива.

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Кроме того, если после заправки автомобиль начинает плохо работать, это также может свидетельствовать о некачественном бензине. Если бензин некачественный, то могут возникнуть следующие проблемы :

1. Увеличение потребления топлива.

2. Уменьшение мощности двигателя.

3. Ощущение мелких толчков при движении.

4. Уменьшение скорости движения.

5. Повышение уровня шума при работе двигателя.

6. Появление черного дыма из выхлопной трубы.

Если возникают такие проблемы, можно предположить, что бензин некачественный. В таком случае следует обратиться к надежному поставщику топлива или к сервисному центру для проверки двигателя и системы топливоподачи.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за неделю (30 сентября – 6 октября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,30 грн/л и составила 55,41 грн/л. В свою очередь бензин А-95+ подорожал на 0,26 грн/л – до 58,33 грн/л.

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