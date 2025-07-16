Как меняется транспортный контроль в Украине: интервью с Никитой Лагуниным

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Никита Лагунин в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина" подробно раскрыл вопросы цифровых сервисов, вызовов транспортного сектора в условиях войны. А также прокомментировал спекуляции вокруг собственного имущества.

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Междугородние перевозки и комфорт пассажиров

Фокус Укртрансбезопасности – техническая исправность и безопасность транспорта. Как отметил Никита Лагунин, служба проверяет технические и безопасные аспекты работы перевозчиков, а также соблюдение условий лицензии. В то же время полномочий контролировать качество комфорта поездки, наличие кондиционеров или санитарное состояние салона автобусов, Укртрансбезопасность пока не имеет.

Цифровые инструменты для пассажиров:

Приобретение билетов исключительно у лицензированных перевозчиков – по ссылке. Проверка перевозчика по номерному знаку автобуса – по ссылке.

Эти сервисы помогают пассажирам самостоятельно убедиться в легальности перевозки и наличии соответствующих разрешений.

Динамика рынка во время войны

После начала полномасштабной войны авиа и частично железная дорога стали недоступными – спрос на автобусы резко вырос. В 2022-2023 годах Укртрансбезопасность выдала рекордное количество лицензий на осуществление пассажирских перевозок автобусами: 783 и 823 соответственно. В 2024 году – уже 540, а за первое полугодие 2025-го – лишь 176.

Причина – рынок насытился, а также произошло возвращение к более жестким лицензионным требованиям в рамках евроинтеграции.

Рынок такси

Укртрансбезопасность участвует в разработке нового законодательства. Главная цель – повысить безопасность и ввести одинаковые требования ко всем перевозчикам.

"Мы не против новых форматов, но каждый водитель, который перевозит пассажира, должен понимать, что контроль за соблюдением правил это не попытка давления, это важная составляющая безопасности пассажира", – подчеркнул Никита Лагунин.

Позиция службы – совместное регулирование со стороны государства, самих сервисов и фискальных органов.

Что такое система "Шлях" и как она работает

Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС), а проще "Шлях", вселенная перевозчика, где проходит вся его коммерческая жизнь: от заявки на получение лицензии до внесения транспортных средств, водителей и получения разрешений на перевозку.

Глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин подчеркивает: служба отвечает исключительно за водителей лицензированных перевозчиков, которые вносятся в систему "Шлях" по четко определенной процедуре, это не касается волонтеров. В случае подтвержденных нарушений (на основании данных от Нацполиции, ГБР, ГПСУ и т.д.) Комиссия Укртрансбезопасности принимает решение об отключении таких перевозчиков от ЕКИС – с полным запретом на коммерческую деятельность сроком на 3 месяца.

Волонтеры – не являются зоной ответственности службы. данные о них вносили областные военные администрации, органы местного самоуправления или профильные министерства. Укртрансбезопасность выполняла исключительно техническую функцию – как канал передачи информации к пограничникам. В конце 2024 года функция передачи информации о волонтерах была передана в другие государственные ведомства.

Укртрансбезопасность не принимает решений о выезде – через ее систему только передавались данные. И если в сфере коммерческих перевозок выявляются нарушения – механизм реагирования является четким и действенным.

Смарт-Тахо: цифровой контроль за водителями

Контроль за режимом труда и отдыха водителей – один из ключевых приоритетов Укртрансбезопасности. Нарушение режима труда и отдыха водителями коммерческого транспорта могут иметь фатальные последствия – это потенциальная ДТП. Чтобы эффективно осуществлять контроль в этом направлении, служба внедряет систему Смарт-Тахо.

Это цифровое решение позволяет автоматически считывать данные о режиме труда и отдыха водителя без остановки транспорта. Модули могут устанавливаться на WIM-рамках, служебных авто инспекторов или других объектах дорожной инфраструктуры.

Сейчас уже разработана нормативная база. Система вскоре заработает на украинских дорогах.

WIM-комплексы и автоматический контроль

Борьба с перегрузками требует системного решения. Чтобы стабилизировать ситуацию на дорогах Киевщины, Укртрансбезопасность привлекла 50 инспекторов, 25 экипажей, со всей страны. По словам главы службы Никиты Лагунина, такой подход сработал, но истощил ресурсы и не может быть постоянной моделью. Самый оптимальный выход – автоматизация.

Система WIM (Weigh-in-Motion) позволяет фиксировать нарушения весовых норм без остановки транспорта и без участия инспектора. Украина – одна из немногих стран, которая применяет WIM сразу для автоматического штрафования, а не только как инструмент предварительного отбора нарушителей. На сегодня к системе подключено 57 WIM-комплексов. За первое полугодие 2025 года взыскано более 65 млн грн штрафов.

Ключевая проблема по состоянию на сейчас – недостаточное количество комплексов.

WIM-комплексы являются частью дорожной инфраструктуры, поэтому устанавливать их могут только балансодержатели дорог – в частности общины.

Именно поэтому Укртрансбезопасность на законодательном уровне инициировала изменения, которые позволят оставлять 35% от суммы штрафов в местном бюджете. Это должно стимулировать органы местного самоуправления устанавливать WIM-комплексы.

Ориентировочная стоимость двухполосного комплекса – около 18 млн грн. В регионах с большим объемом грузового транспорта комплекс может окупиться от полугода до года. Автоматическая фиксация – это не просто о технологии. Это единственный путь к стабильному и прозрачному контролю на дорогах.

Позиция Никиты Лагунина относительно упреков в медиа

Председатель Укртрансбезопасности Никита Лагунин отреагировал на упреки в отдельных СМИ относительно имущества и состояния его семьи.

Как он отметил, вся информация о доходах и имуществе внесена в электронную декларацию, в соответствии с требованиями для госслужащих категории "А", и есть в открытом доступе.

Предметом упомянутых публикаций стало авто, которое, как пояснил Лагунин, принадлежит его жене – дизайнеру Наталье Лагуниной, основательнице бренда 28 MAGGIO. Бизнес существует более 11 лет и не связан с деятельностью Укртрансбезопасности. Автомобиль приобретен частично за кредитные средства, частично – после продажи предыдущего авто, которое принадлежало владелице с 2020 года.

Лагунин также опроверг предположение о возможных связях с РФ. По его словам, его отец давно умер, а у жены также нет родителей, поэтому подобные спекуляции не выдерживают критики.

"Есть декларация, есть документы. Если кто-то имеет доказательства нарушений – этим должны заниматься правоохранительные органы", – подчеркнул председатель ГСБТ, добавив, что давление со стороны отдельных интересов ожидаемый на фоне борьбы службы с теневыми схемами в сфере.

Укртрансбезопасность будущего: прозрачная, цифровая, бизнесоориентированная

Никита Лагунин видит Укртрансбезопасность в ближайшие 2-3 года как цифровую, независимую службу – без коррупции и скандалов, с четкими процессами, аналитикой и командой, которая работает не на количество постановлений, а на реальный порядок в сфере транспорта.

"Доверие к службе должно перестать быть исключением и стать правилом. Мы уже запустили эти изменения – и вернуть все "как было" просто не дадут ни команда, ни время, ни общество", – подчеркивает глава ГСБТ.

Полный текст интервью – по ссылке.