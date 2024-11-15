Как изменить тариф "Киевстар": украинским абонентам дали инструкцию

Украинские мобильные операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, SMS, интернета и других услуг, поэтому каждый може найти план, который лучше соответствует его бюджету. В то же время, если текущий план не отвечает потребностям, изменение мобильного тарифа может быть выгодным решением. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

Видео дня

Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: провести изменение тарифа можно по номеру 477 или 477*1. А также:

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Кроме того, поменять тариф можно также на сайте "Киевстара". Для этого нужно перейти в раздел Тарифы.

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

"Киевстар", Vodafone и lifecell будут полноценно обеспечивать связь и интернет при отключениях света

В то же время, Кабмин принял постановление, согласно которому, мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков – по причине включения их в перечень критически важных объектов. Таким образом во время блэкаутов те смогут полноценно предоставлять украинцам услуги.

В целом, в список таких объектов теперь входят:

Технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины.

Объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.

Населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" начал продавать номера с новым кодом сети назначения – 77 (+380 77). На действующие номера внедрение нового кода не повлияет. Он "дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!