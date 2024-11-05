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"Киевстар", Vodafone и lifecell будут полноценно обеспечивать связь и интернет при отключениях света: что решил Кабмин

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Киевстару', Vodafone и lifecell не будут отключать свет во время возможных блэкаутов

Мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков. Таким образом во время блэкаутов те смогут полноценно предоставлять украинцам услуги.

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Соответствующее постановление 1 ноября принял Кабмин. Согласно ей, к критически важным объектам не будут применяться графики почасового отключения света до 1 июня 2025 года.

Мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков

В целом, в список таких объектов теперь входят:

  • Технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
  • Объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины.
  • Объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.
  • Населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
К критически важным объектам не будут применяться графики почасового отключения света до 1 июня 2025 года

Напомним: руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько ранее сообщил, что мобильные операторы могут обеспечить только 4-6 часов работы без электричества, передает "Суспільне". Он отметил: по состоянию на конец сентября ни один оператор не был готов полностью выполнить требование законодательства по обеспечению 10-часовой автономной работы базовых станций до 1 февраля 2025 года.

В свою очередь, директор "Киевстара" Александр Комаров тогда рассказал: 60% обеспечивающих связь станций компании могут работать без света более 4 часов, и 40% – 2-3 часа. "Задались целью вывести всю сеть на 4+ (часов работы без света. – Ред.), а ее часть – на 6 часов", – отметил он.

В lifecell сообщили, что более половины их станций оборудованы новыми литиевыми батареями. Которые могут на одном заряде поддерживать работу базовых станций около 4 часов.

Также оператор подключил более 1 700 базовых станций к генераторам. Благодаря этому можно долго поддерживать работу оборудования после истощения батарей, однако о бесперебойном и быстром мобильном интернете в таких условиях речь не идет.

В Vodafone же сообщили, что оборудовали тысячи базовых станций литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими 4-6 часов автономности. Компания планирует установку дизельных генераторов на критически важных объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее сообщил, что Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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