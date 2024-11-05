"Киевстар", Vodafone и lifecell будут полноценно обеспечивать связь и интернет при отключениях света: что решил Кабмин

Мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков. Таким образом во время блэкаутов те смогут полноценно предоставлять украинцам услуги.

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Соответствующее постановление 1 ноября принял Кабмин. Согласно ей, к критически важным объектам не будут применяться графики почасового отключения света до 1 июня 2025 года.

В целом, в список таких объектов теперь входят:

Технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины.

Объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.

Населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Напомним: руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько ранее сообщил, что мобильные операторы могут обеспечить только 4-6 часов работы без электричества, передает "Суспільне". Он отметил: по состоянию на конец сентября ни один оператор не был готов полностью выполнить требование законодательства по обеспечению 10-часовой автономной работы базовых станций до 1 февраля 2025 года.

В свою очередь, директор "Киевстара" Александр Комаров тогда рассказал: 60% обеспечивающих связь станций компании могут работать без света более 4 часов, и 40% – 2-3 часа. "Задались целью вывести всю сеть на 4+ (часов работы без света. – Ред.), а ее часть – на 6 часов", – отметил он.

В lifecell сообщили, что более половины их станций оборудованы новыми литиевыми батареями. Которые могут на одном заряде поддерживать работу базовых станций около 4 часов.

Также оператор подключил более 1 700 базовых станций к генераторам. Благодаря этому можно долго поддерживать работу оборудования после истощения батарей, однако о бесперебойном и быстром мобильном интернете в таких условиях речь не идет.

В Vodafone же сообщили, что оборудовали тысячи базовых станций литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими 4-6 часов автономности. Компания планирует установку дизельных генераторов на критически важных объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее сообщил, что Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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