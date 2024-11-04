Номера "Киевстара" начинаются с нового кода 077: что сделают с уже действующими

Украинский мобильный оператор "Киевстар" начал продавать номера с новым кодом сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора теперь начинаются в т. ч. с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные, что означает "особое сочетание цифр, которые пользователь может выбрать самостоятельно".

"Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера, например – 077 777 77 77 и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров, компания сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: для корректной работы владельцам смартфонов Apple необходимо обновить операционную систему до IOS 18.1. В то же время, отмечается, если смартфон не имеет такой возможности (речь, в частности, об iPhone 8 и модели предыдущих серий), "отправка SMS на номер 077ххххххх будет недоступна".

Где купить номера "Киевстара" с новым кодом

Как рассказали в операторе, Приобрести "Эксклюзивный номер" можно в: онлайн магазине "Киевстар". А кроме того:

любом магазине "Киевстар";

в магазинах партнеров.

Зачем "Киевстару" номера с новым кодом

В то же время, отмечается, новый код позволит выпустить еще 10 млн номеров в сети "Киевстар". Что, подчеркивается, является "крайне необходимым", ведь:

В настоящее время доля использования действующих кодов превышает 79% их общей вместимости.

Дополнительный номерной ресурс необходим для предоставления решений для клиентов B2B и массового рынка.

При этом, рассказали в операторе, на действующие номера внедрение нового кода не повлияет. Ведь тот "дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2#.

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