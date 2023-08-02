Каховскую ГЭС будут восстанавливать почти 10 лет: детали

Восстановление разрушенной Каховской ГЭС займет 6 лет. Еще 2 года уйдет на разработку экспериментального проекта.

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Об этом сообщили в "Укргидроэнерго". Там отметили: на первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища.

"После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища. И при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня", – обїяснили в компании.

При этом там подчеркнули: строительство же самой Каховской ГЭС займет около 6 лет. Таким образом, вместе с разработкой проекта на ее восстановление уйдет 8 лет.

Подробности восстановления

Ранее в Кабмине сообщили, что проект восстановления Каховской ГЭС будет включать в себя несколько подпроектов. В частности:

строительство Каховского гидроузла;

восстановление, собственно, ГЭС;

обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

На первом этапе экспериментальный проект, в частности, предусматривает:

проектирование временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла, сооружения для пропуска строительных и экологических затрат Каховского гидроузла, подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС;

строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

При этом во время второго этапа экспериментального проекта, который стартует после возобновления Украиной контроля над Каховской ГЭС, будут осуществлены:

обследование, демонтаж разрушенных сооружений и конструкций Каховского гидроузла;

разработка проекта строительства ГЭС;

строительство временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла.

Откуда возьмут деньги

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств "Укргидроэнерго". А кроме того:

кредитных средств;

других источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом Украине нужны сотни миллиардов долларов для того, чтобы оплатить восстановление после окончания войны. ЕС, США и их союзники хотят заставить заплатить РФ, однако сделать это будет значительно сложнее, чем казалось.

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