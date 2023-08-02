Каховскую ГЭС будут восстанавливать почти 10 лет: детали
Восстановление разрушенной Каховской ГЭС займет 6 лет. Еще 2 года уйдет на разработку экспериментального проекта.
Об этом сообщили в "Укргидроэнерго". Там отметили: на первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища.
"После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища. И при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня", – обїяснили в компании.
При этом там подчеркнули: строительство же самой Каховской ГЭС займет около 6 лет. Таким образом, вместе с разработкой проекта на ее восстановление уйдет 8 лет.
Подробности восстановления
Ранее в Кабмине сообщили, что проект восстановления Каховской ГЭС будет включать в себя несколько подпроектов. В частности:
- строительство Каховского гидроузла;
- восстановление, собственно, ГЭС;
- обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.
На первом этапе экспериментальный проект, в частности, предусматривает:
- проектирование временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла, сооружения для пропуска строительных и экологических затрат Каховского гидроузла, подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС;
- строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.
При этом во время второго этапа экспериментального проекта, который стартует после возобновления Украиной контроля над Каховской ГЭС, будут осуществлены:
- обследование, демонтаж разрушенных сооружений и конструкций Каховского гидроузла;
- разработка проекта строительства ГЭС;
- строительство временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла.
Откуда возьмут деньги
Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств "Укргидроэнерго". А кроме того:
- кредитных средств;
- других источников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом Украине нужны сотни миллиардов долларов для того, чтобы оплатить восстановление после окончания войны. ЕС, США и их союзники хотят заставить заплатить РФ, однако сделать это будет значительно сложнее, чем казалось.
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