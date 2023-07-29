ЕС и США хотят заставить Россию заплатить за восстановление Украины: возникли проблемы

Украине нужны сотни миллиардов долларов для того, чтобы оплатить восстановление после окончания войны. ЕС, США и их союзники хотят заставить заплатить РФ, однако сделать это будет значительно сложнее, чем казалось.

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Об этом сообщает издание The New York Times. На восстановление Украины понадобится около 500 млрд долларов, при этом другие эксперты считают, что цифра может составить 1 трлн долларов. Лучший вариант – заставить заплатить Россию. Когда-то казалось, что эти деньги легко доступны – с начала полномасштабного российского вторжения западные страны заморозили активы российского Центрального банка за рубежом на сумму более 330 миллиардов долларов.

Поскольку основная часть суммы, более 217 миллиардов долларов, заморожена в Европейском союзе, высшее должностное лицо блока Урсула фон дер Ляйен пообещала в прошлом месяце во время конференции, посвященной восстановлению Украины, представить "к летним каникулам" законный способ использовать эти российские активы в интересах Украины.

Но ее заявление вызвало беспокойство среди чиновников блока и дипломатов, которые были вовлечены в многомесячные дискуссии по поводу этой идеи и сочли ее все более сложной. Эксперты заявили, что прямой арест российских государственных активов несет в себе значительные юридические и финансовые риски.

Согласно международному праву, активы могут быть конфискованы путем голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, решения Международного суда или послевоенной сделки. Ни один из этих вариантов не кажется очень вероятным.

Россия, член Совета Безопасности, наложит вето на любое голосование там. Никакая сделка не может быть достигнута, пока война все еще продолжается. И ни одно дело не было передано в суд, а если бы это было так, международное право выступает против конфискации активов российского Центрального банка, что было бы нарушением его суверенитета, заявили эксперты по правовым вопросам.

Более десяти лет назад Международный суд ООН постановил, что итальянские национальные суды нарушили суверенитет современной Германии, вынеся решение о репарациях, связанных с принудительным трудом нацистской эпохи.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила Конгрессу, что конфискация российских активов, замороженных в Соединенных Штатах, вероятно, потребует изменения американского законодательства.

Европейские чиновники оценили в конфиденциальном отчете, с которым ознакомилась The New York Times, что "не было надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС".

Одна из идей, выдвинутая Далипом Сингхом, бывшим заместителем советника по национальной безопасности по международной экономике, заключается в том, чтобы поместить обездвиженные активы на эскроу-счет, который может быть использован Украиной в качестве залога для новых облигаций, которые она может выпустить. Если Украина сможет успешно погасить долг — в течение периода от 10 до 30 лет — то Россия потенциально может вернуть свои замороженные активы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине нужно вернуть из-за границы женщин-беженок для экономического восстановления. Если более 6 миллионов беженцев не вернутся, это приведет к большим последствиям для экономики страны.

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