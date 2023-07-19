Каховскую ГЭС отстроят: в Кабмине раскрыли подробности проекта

В Украине правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать в себя строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

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Об этом сообщает Минреинтеграция. На первом этапе экспериментальный проект, в частности, предусматривает:

проектирование временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла, сооружения для пропуска строительных и экологических затрат Каховского гидроузла, подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС;

строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

При этом во время второго этапа экспериментального проекта, который стартует после возобновления Украиной контроля над Каховской ГЭС, будут осуществлены:

обследование, демонтаж разрушенных сооружений и конструктивов Каховского гидроузла;

разработка проекта строительства Каховской ГЭС;

строительство временных дамб верхнего и нижнего бьефов Каховского гидроузла.

Как отмечается, финансирование проекта будет осуществляться за счет средств ЧАО "Укргидроэнерго", кредитных средств и других источников.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон. В результате экоцида Каховское водохранилище прекратило существование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции больше всего пострадал левый берег Херсонской области, который временно оккупирован. Отстройку плотины и наполнение водохранилища займет не один год, рассказал министр агрополитики Николай Сольский.

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