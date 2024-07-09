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Кабмин потратил 700 млн грн на часы "в подарок от Шмыгаля": какие закупили и что известно

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
2,7 т.
Кабмин закупил сувенирные часы

Кабинет министров Украины заказал подарочные часы на 696,48 тыс. грн, более чем по 2000 грн за штуку. Такие часы правительство дарит от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля за особые заслуги.

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Об этом свидетельствуют данные о двух соответствующих тендерах в системе Prozorro. Закупки прошли в феврале и апреле 2024 года. Суммарно правительство заказало:

  • 200 мужских наручных часов модели "ТІМЕ-R 319-613" по 2460 грн за единицу;
  • 96 женских наручных часов "ТІМЕ-R" 460-623" по 2130 грн за единицу.
Какие часы заказал Кабмин в первом тендере
Какие часы заказал Кабмин во втором тендере

Победителем в обоих тендерах стало ООО "Киевский часовой завод". Это предприятие производит часы под брендом Kleynod. Каждая закупка была осуществлена на 348,24 тыс. грн.

Кто выиграл тендер

В тендерной документации указано, что часы для мужчин должны быть поставлены в темно-синих, а для женщин – в темно-красных подарочных футлярах. Кроме того, предполагается особое оформление часов (на фото – другой вариант украшения тех же моделей).

Как выглядят часы

Так, на циферблате часов должен быть размещен малый государственный герб Украины и надпись "От премьер-министра Украины". А на задней крышке часов – малый государственный герб Украины и надпись "От премьер-министра Украины" (имя, фамилия).

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года украинские госкомпании провели ряд рискованных закупок. К примеру, известная массовой скупкой автомобилей "Леса Украины" заключило три договора на закупку легковых авто на общую сумму почти 29,5 млн грн.

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