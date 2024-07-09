Кабмин потратил 700 млн грн на часы "в подарок от Шмыгаля": какие закупили и что известно

Кабинет министров Украины заказал подарочные часы на 696,48 тыс. грн, более чем по 2000 грн за штуку. Такие часы правительство дарит от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля за особые заслуги.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные о двух соответствующих тендерах в системе Prozorro. Закупки прошли в феврале и апреле 2024 года. Суммарно правительство заказало:

200 мужских наручных часов модели "ТІМЕ-R 319-613" по 2460 грн за единицу;

96 женских наручных часов "ТІМЕ-R" 460-623" по 2130 грн за единицу.

Победителем в обоих тендерах стало ООО "Киевский часовой завод". Это предприятие производит часы под брендом Kleynod. Каждая закупка была осуществлена на 348,24 тыс. грн.

В тендерной документации указано, что часы для мужчин должны быть поставлены в темно-синих, а для женщин – в темно-красных подарочных футлярах. Кроме того, предполагается особое оформление часов (на фото – другой вариант украшения тех же моделей).

Так, на циферблате часов должен быть размещен малый государственный герб Украины и надпись "От премьер-министра Украины". А на задней крышке часов – малый государственный герб Украины и надпись "От премьер-министра Украины" (имя, фамилия).

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года украинские госкомпании провели ряд рискованных закупок. К примеру, известная массовой скупкой автомобилей "Леса Украины" заключило три договора на закупку легковых авто на общую сумму почти 29,5 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!