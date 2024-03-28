Украинская госкомпания "пачками" скупает автомобили: потратила еще почти 30 миллионов

За февраль-март украинские госкомпании провели ряд рискованных закупок, которые могут негативно повлиять на их репутацию. К примеру, известная массовой скупкой автомобилей "Леса Украины" заключило три договора на закупку легковых авто на общую сумму почти 29,5 млн грн.

Об этом говорится в опубликованном нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком документе. Согласно ему, автопарк госпредприятия пополнят:

30 автомобилей Renault Duster;

25 Mitsubishi L200 (Invite 2.4);

1 Volkswagen Caddy Cargo Maxi.

"Таким образом, с мая 2023 года "Леса Украины" закупили автомобилей более чем на 280 млн грн. В ответ на запрос народного депутата Максима Хлапука о целесообразности подобных закупок "Леса Украины" обосновало расходы тем, что, по их словам, с начала военного положения передали 775 автомобилей ВСУ, еще 152 авто были повреждены в результате боевых действий, а 73 полностью потеряны", – говорится в документе.

"Укрзалізниця" переплатила за накладки на рельсы?

В то же время, отмечается, "Укрзалізниця" закупила китайские накладки на рельсы вдвое дороже, чем ранее платила за произведенные на "Азовстале". При этом, подчеркивается, что китайские, что "азовстальные" рельсы компания покупает у одной и той же фирмы – то есть, большие деньги ушли в тот же "карман", что и раньше.

"Укрзалізниця" заключила договоры с ООО "Метинвест-СМЦ" о поставках рельсовых накладок китайского производства на общую сумму 78,49 млн грн. До начала полномасштабной войны УЗ закупала у этой же фирмы такие накладки производства "Азовстали" по 1 601 долларов за тонну, что вдвое дешевле нынешней цены китайских аналогов", – подчеркивается в документе.

"Энергоатом" будет ремонтировать турбину, которая сломалась еще год назад

В свою очередь, "Энергоатом", отмечается, заключил договор на 12,08 млн грн на выполнение работ по ремонту турбины на Хмельницкой АЭС, повреждение на которой было зафиксировано год назад. Подозрительность же тендера, по словам авторов документа, состоит в том, что:

он прошел без конкуренции;

участник был один;

участник-победитель предложил цену всего на 200 тыс. грн меньше ожидаемой стоимости закупки.

"Это не первый тендер для устранения этой неисправности. В 2023 году "Энергоатом" уже объявлял соответствующую закупку на 583,4 млн грн. Тогда на тендер пришел участник, предложил цену почти вдвое меньше, но "Энергоатом" тендер отменил", – рассказали авторы документа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

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